Contract Development Engineer (CDE) - konsultuppdrag i Linköping
2026-03-20
Vi söker nu en erfaren Contract Development Engineer (CDE) till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Linköping. Rollen innebär en central position där du ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra tekniska utvecklingsuppdrag som genomförs av externa partners.
Detta är ett uppdrag för dig som har en stark bakgrund inom produktutveckling och kravhantering, och som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor.
Om uppdraget
Som CDE har du ett helhetsansvar för att initiera, följa upp och säkerställa leverans av utvecklingsuppdrag. Du fungerar som en nyckelperson mellan interna utvecklingsteam och externa leverantörer, med fokus på kravuppfyllnad, kvalitet och leveransprecision.
Du blir en del av ett tekniskt sammanhang där struktur, tydlighet och samarbete är avgörande för framgång.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Representera utvecklingsavdelningen i anskaffningsteam
Samla in, analysera och strukturera tekniska krav
Ta fram tekniskt underlag för offertförfrågningar
Samordna och genomföra tekniska utvärderingar av anbud
Upprätta Statement of Work (SOW) tillsammans med relevanta intressenter
Koordinera tekniska granskningar och tillsynsaktiviteter
Säkerställa att leveranser uppfyller krav på funktion och kvalitet
Ansvara för korrekt konfigurationshantering
Säkerställa att teknisk dokumentation är komplett och korrektKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet i en senior teknisk roll
Högskole- eller civilingenjörsexamen, alternativt motsvarande kompetens
Gedigen erfarenhet av produktutveckling
Erfarenhet av kravhantering och arbete med tekniska specifikationer
Vi ser gärna att du:Är strukturerad och har ett starkt kvalitetstänk
Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor
Har god kommunikativ förmåga och kan driva arbete framåt
Har erfarenhet av arbete mot externa leverantörer
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/

Jobbnummer
9810095