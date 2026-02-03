Content Marketing Manager
2026-02-03
Speeding söker en Content Marketing Manager som kan förvandla produkt och USP till engagerande innehåll
Speeding AB, Europas Motorsport Varuhus är beläget på Viared i utkanten av Borås. Speeding säljer produkter främst till motorsport genom e-handel till både privatpersoner, företag och återförsäljare.
Speeding har både egna varumärken samt agentur för andra varumärken. Kontor och lager finns i samma byggnad. Vi söker en till kollega inom marknadsföring till vårt växande team.
Besök speeding.nu för att läsa mer om företaget.

Om tjänsten
Är du en storyteller med bilteknisk kompetens som trivs med att förklara teknik, produkter och USP:er på ett engagerande och affärsdrivande sätt? Då kan det här vara rollen för dig.
Som Content Marketing Manager hos Speeding ansvarar du för att planera, skapa och publicera relevant och engagerande innehåll för våra målgrupper. Du är navet i vår contentproduktion och ser till att allt innehåll ligger i linje med vårt varumärke, våra affärsmål och vår övergripande marknadsstrategi.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Påverka det innehåll vi skapar
Publicera innehåll som skapats
Artiklar och blogginlägg
Sälj- och marknadstexter
Innehåll till kampanjer och lanseringar
Video, podcast eller annat rörligt innehåll
Säkerställa att allt innehåll är sökoptimerat
Välja och optimera distributionskanaler (webb, sociala medier, nyhetsbrev m.m.)
Följa upp och analysera resultat kopplat till engagemang, leads och konvertering
Arbeta nära övriga team för att säkerställa en enhetlig tonalitet och branding
Dina kunskaper:
Har erfarenhet av content marketing och digital marknadsföring
Är en skicklig skribent med känsla för tonalitet och målgrupp
Har god förståelse för SEO/sök och innehållsdriven tillväxt
Är både kreativ och analytisk
Trivs med att ta ägarskap och driva projekt från start till mål
Pratar Svenska och Engelska flytande
Varför Speeding?
Hos Speeding får du en central roll där ditt innehåll gör verklig skillnad. Du får stort inflytande, möjlighet att påverka och chansen att bygga något långsiktigt tillsammans med ett engagerat team på väg till Europas motorsport varuhus
Om anställningen:
• Fast lön enl. ö.k
• Heltid
• Arbetstid mån-fre 07:00-16:00
• Tillträde omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speeding AB
(org.nr 559006-4407)
Ödegärdsgatan 6 Port 23-24 (visa karta
)
504 64 BORÅS Jobbnummer
9720124