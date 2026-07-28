Content Creator

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Lindvallen Restauranger Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Malung-Sälen Visa alla marknadsföringsjobb i Malung-Sälen
2026-07-28
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Vi söker en kreativ och social person som vill vara ansiktet utåt för våra sociala medier. Du kommer att arbeta nära verksamheten och skapa innehåll från våra nattklubbar, afterskis och event – direkt från där det händer.
Du har koll på trender, förstår sociala medier och vet vad som fångar uppmärksamheten hos en yngre målgrupp. Du är bekväm framför kameran, älskar att skapa innehåll och ser inga problem med att själv stå framför linsen för att visa upp verksamheten, intervjua artister eller ta med följarna bakom kulisserna.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Skapa innehåll för Instagram, TikTok och andra sociala plattformar
Filma och fotografera i våra verksamheter
Planera och publicera innehåll löpande
Fånga stämningen under afterski, nattklubbs kvällar och event
Intervjua artister, DJ:s, band, gäster och personal
Vara ett ansikte utåt i våra sociala medier
Hålla koll på trender och anpassa innehållet efter målgruppen
Medverka i planering av kampanjer, event och marknadsföringsaktiviteter
Bidra med nya idéer och koncept för att öka räckvidd och engagemang
Vi söker dig som
Är aktiv på sociala medier och förstår vad som engagerar
Har känsla för foto, film och storytelling
Är trygg framför kameran och gillar att skapa innehåll där du själv medverkar
Har koll på trender, musik, event och populärkultur
Är självgående, kreativ och initiativrik
Trivs i sociala miljöer och tycker om att träffa nya människor
Har förståelse för målgruppen 18–25 år
Erfarenhet av innehållsskapande är meriterande men personlighet väger tyngst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8135965-2119342". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindvallen Restauranger Aktiebolag
(org.nr 556247-4311), https://lindvallenrestaurangeraktiebolag.teamtailor.com
Lindvallen Restauranger AB (visa karta
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780 67 SÄLEN Arbetsplats
Lindvallen Restauranger Jobbnummer
10013906