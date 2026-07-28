Content Creator

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Lindvallen Restauranger Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Malung-Sälen
2026-07-28


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Vi söker en kreativ och social person som vill vara ansiktet utåt för våra sociala medier. Du kommer att arbeta nära verksamheten och skapa innehåll från våra nattklubbar, afterskis och event – direkt från där det händer.
Du har koll på trender, förstår sociala medier och vet vad som fångar uppmärksamheten hos en yngre målgrupp. Du är bekväm framför kameran, älskar att skapa innehåll och ser inga problem med att själv stå framför linsen för att visa upp verksamheten, intervjua artister eller ta med följarna bakom kulisserna.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Dina arbetsuppgifter
Skapa innehåll för Instagram, TikTok och andra sociala plattformar

Filma och fotografera i våra verksamheter

Planera och publicera innehåll löpande

Fånga stämningen under afterski, nattklubbs kvällar och event

Intervjua artister, DJ:s, band, gäster och personal

Vara ett ansikte utåt i våra sociala medier

Hålla koll på trender och anpassa innehållet efter målgruppen

Medverka i planering av kampanjer, event och marknadsföringsaktiviteter

Bidra med nya idéer och koncept för att öka räckvidd och engagemang

Vi söker dig som
Är aktiv på sociala medier och förstår vad som engagerar

Har känsla för foto, film och storytelling

Är trygg framför kameran och gillar att skapa innehåll där du själv medverkar

Har koll på trender, musik, event och populärkultur

Är självgående, kreativ och initiativrik

Trivs i sociala miljöer och tycker om att träffa nya människor

Har förståelse för målgruppen 18–25 år

Erfarenhet av innehållsskapande är meriterande men personlighet väger tyngst

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8135965-2119342".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lindvallen Restauranger Aktiebolag (org.nr 556247-4311), https://lindvallenrestaurangeraktiebolag.teamtailor.com
Lindvallen Restauranger AB (visa karta)
780 67  SÄLEN

Arbetsplats
Lindvallen Restauranger

Jobbnummer
10013906

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