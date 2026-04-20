Consultant Manager till Academic Work Umeå
Har du ett stort intresse för människor och drivs av att skapa goda relationer till kunder, kandidater, konsulter och kollegor? Då kanske du är Academic Works nya Consultant Manager!Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Consultant Manager är en bred roll där du får möjlighet att arbeta med rekrytering, ledarskap och vara en affärsinriktad HR-partner till dina kunder.
"Det bästa med mitt jobb är kombinationen av arbetsuppgifter och kollegor. Jag arbetar nära kandidater, konsulter och kunder varje dag. Att vara en karriärpartner ger mig inspiration och möjlighet att se konsulters utveckling på nära håll. Motivation och energi hämtar jag från mina kollegor, kulturen på Academic Work handlar för mig mycket om att lyfta kollegor och att glädjas med varandras prestationer!" Så här beskriver en av våra Consultant Manager sin roll.
I rollen som Consultant Manager kommer du att tillhöra ett team som arbetar brett inom olika affärsområden, främst med kunder, konsulter och kandidater inom Ekonomi,IT och Teknik. Även om mycket arbete sker självständigt är du tillsammans med teamet engagerad i era gemensamma mål, resultat och affärsområdets fortsatta utveckling och tillväxt. Dina arbetsuppgifter
Rollen som Consultant Manager är varierande och du ges möjlighet att utvecklas brett inom HR samt skaffa dig värdefull erfarenhet av organisations- och affärsförståelse.
Rekrytering: Kravprofil, annons, urval, intervju, presentation till kund och anställningsprocess
Skapa kundrelationer: Bygga upp och underhålla affärsmässig relation till dina kunder
Personalansvar för konsulter: Uppföljning av trivsel, utveckling, arbetsmiljö, utveckla ditt ledarskap, arbetsrätt etc.
Vi söker dig som
Vi söker en ambitiös och målmedveten lagspelare som trivs i en affärsnära roll med många kontaktytor. Du har en stark tilltro till din egen förmåga, tar stort ägande för dina resultat och strukturerar ditt arbete effektivt för att alltid leverera med hög kvalitet. Du motiveras av ett högt tempo och bygger naturligt förtroendefulla relationer.
Vad tar du med dig i rollen som Consultant Manager?
Arbetslivserfarenhet av servicerelaterat arbete och kundkontakt
Slutförd eftergymnasial utbildning inom personalvetenskap/HR, beteendevetenskap, service management eller liknande
B-körkort
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och behärskar engelska väl i tal och skrift, eftersom du kommer att föra dialog, tillgodogöra dig utbildningar etc. på båda språken
Övrig information
Start: Snarast möjligt
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön med en fast del samt en rörlig provisionsdel
Placering: Umeå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
