Community Host till Vasakronans coworkingarena på Södermalm
Vill du vara hjärtat i en av Stockholms mest inspirerande coworkingmiljöer? På Arena Skrapan söker vi nu en Community Host; en social, nyfiken och prestigelös person som brinner för service, relationer och att skapa en levande community.
VÅR KUND
Vasakronan är ett av Sveriges största och mest framgångsrika fastighetsbolag med ett förstklassigt utbud av kontors- och butiksfastigheter i absolut bästa läge i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Som en del av denna vision erbjuder Vasakronan även Arena - ett coworking-koncept i världsklass med det lilla extra.
Arena Skrapan - den moderna coworking arenan mitt i hjärtat av Södermalm! Här erbjuds flexibla arbetsplatser och privata kontor fördelat på två våningsplan som sträcker sig över hela 3500 kvadratmeter. Dessutom finns flera inspirerande lounger med en inredning som blandar grafiska enkelheter med hållbara naturmaterial, växter i mängder och hela 26 stycken mötesrum, alla lika genomtänkt designade för att tillgodose allas behov!
Tack vare det centrala läget, mitt i Söders puls är Arena Skrapan en självklar destination och mötesplats för många. I köpcentret Skrapan hittar du allt från inspirerande butiker till restauranger och Skybar Himlen, vars utsikt rankas som en av de mest imponerande i Stockholm.
Läs mer om Arena Skrapan här: Arena Skrapan - Vasakronan
OM ROLLEN
Som Community Host är du den som får allt att flyta. Du välkomnar medlemmar och gäster, bygger relationer och ser till att alla känner sig hemma. Du är den som snappar upp behov, löser problem innan de uppstår och får människor att trivas.
Du kommer också:
Driva och utveckla community-aktiviteter och events
Hålla i visningar och möta potentiella medlemmar
Förbereda frukost och catering
Ha koll på leveranser, mötesrum och den dagliga driften
Jobba i flera system och hjälpa till med enklare teknik
Se service som en naturlig del av sälj
VEM VI SÖKER
Du är en person som:
Gillar människor - på riktigt
Är nyfiken, social och får energi av möten
Har driv, egna idéer och vågar testa nytt
Är prestigelös och hugger i där det behövs
Har känsla för service och förstår hur det bygger affär
Trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik
Har lätt för teknik och system
Erfarenhet från coworking, hotell, event eller reception är meriterande men din personlighet och inställning väger tyngst.
OM TJÄNSTEN
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med start 1 juni alternativt 3 augusti.
Arbetstider: Måndag-fredag, ordinarie arbetstid är förlagd mellan kl. 07.30-17.30. Kvällsarbete förekommer.
Anställning: Du är anställd av Carotte Staff och arbetar på Arena Skrapan, Vasakronan.
OM CAROTTE
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare på hanna@carotte.se
. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
