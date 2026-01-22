Commercial Support Officer (IPT) till GKN
2026-01-22
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan, affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och utvecklas.
Tjänstebeskrivning
Are you looking for your next challenge and have a desire to work with some of the best performing jet engines in the world? As the Commercial Support Officer for the Pratt and Whitney (P&W) Programs, you would have the opportunity to work across multiple engine programs at various stages in their life cycle. You are probably a curious person who loves to work in a global environment, close to our customers and would love the opportunity to work in a program team with highly skilled people with different competences.
In order to be successful in this role you are not afraid of interacting broadly within the organization and/or our customer to deliver on the responsibilities below. You are also a great team player who is willing to support your peers, which you can also expect from the rest of the team.
Job Responsibilities
• Responsible for reviewing and understanding customer demand profiles and interact with customer regarding demand changes.
• Responsible for proposing demand profile on the part number level as input to the GKN Aerospace SIOP process.
• Ensure agreed/approved demand profiles are updated in local site ERP system (i.e. sales order, APO, and ESIOP)
• Responsible for providing commercial support and contract order administration support to the IPT team.
• Reviews customer purchase orders for acceptability (terms & conditions, pricing, delivery, specifications, government regulations and legal requirements) and prepares sales order and related directives.
• Handle all aspects of product returns and repairs including calculating costs of repairs in accordance with company policies and procedures
• Supports the Commercial Manager/Officers in managing bids from the customer.
• Ability to integrate with internal processes and departments to highlight commercial issues to the program.
• Support the interface with the business to highlight contractual obligations to its customers in order to avoid breach of such obligations.
• Coordination of commercial communication to and from internal and external customers.
• Establishing and controlling robust document management in the IPT and towards/ from the customer.
• Support monthly stock take reconciliation for RRSP programKvalifikationer
• Degree in business, law, engineering or other related field
• Fluent in English
• Great analytical skills
• Great communications skills
• Good knowledge in Microsoft Excel
• Prior experience of using SAP is plus
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Rekryteringskonsult Mira Schoultz tel 070-7858638. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
