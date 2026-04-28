Commercial lines advisor
Vill du ta nästa steg i din karriär inom företagsförsäkring och bli en nyckelspelare i ett starkt och expansivt team? Har du passion för försäljning, kundrelationer och vill arbeta med marknadens ledande rådgivningstjänst?
Vi söker nu en försäkringsrådgivare inom Non Life, främst för våra befintliga kunder. Rollen är mångsidig och omväxlande och innefattar både interna och externa kontakter, rådgivning, sälj, analytiskt arbete och administration.
Du kommer att:
Jobba nära våra säljande rådgivare för att säkerställa onboarding av nya och förvaltande av befintliga kunder
Bygga långsiktiga relationer med både nya och befintliga kunder
Identifiera kundbehov och rekommendera skräddarsydda försäkringslösningar
Följa upp och hantera offerter, avtal och försäljningsprocesser.
Ansvara inför avtalsförnyelser med både förberedande arbete och i kundkontakt
Hålla dig uppdaterad om branschnyheter och försäkringsprodukter för att säkerställa den bästa servicen.
Du kommer att agera som spindeln i nätet och vara en del av navet för våra kunder.
Tjänsten är baserad i Stockholm och du arbetar primärt med svenska kunder. Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma. Du kommer att ingå i ett drivet team på åtta personer, och det finns stora möjligheter att växa i rollen och i bolaget.
Bakgrund/om rollen:
Vi på Söderberg & Partners arbetar för att ge företag trygghet och långsiktigt värde genom smarta försäkringslösningar. Vår rådgivningstjänst, som lanserades 2024, är utvecklad för att stärka företags ekonomiska skydd och skapa effektiva processer med hjälp av digitala verktyg. Det innebär att våra kunder får tillgång till konkurrenskraftiga försäkringslösningar som gör skillnad.
Som rådgivare blir du en nyckelperson i detta arbete. Du får tillgång till moderna system som förenklar kundhantering, upphandling och prospektering, samt ett starkt stöd från våra specialister inom administration, underwriting och juridik. Det ger dig möjlighet att fokusera på att skapa värde för kunderna och bygga långsiktiga relationer.
Utöver företagsförsäkring erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom liv- och pensionsförsäkring, kapitalförvaltning, bolån och privatförsäkring. Rollen ger dig chansen att arbeta med helhetslösningar för företag och att utvecklas i ett företag som satsar på innovation, kvalitet och kundnytta.
Vi söker dig som:
Har minst två års erfarenhet av företagsförsäkring, till exempel från försäkringsbolag eller i en roll som försäkringsförmedlare, samt kunskap inom försäkring och ekonomi.
Gillar utmaningar och gör ditt yttersta för att skapa kundupplevelser i världsklass.
Trivs i en central roll som spindeln i nätet genom hela kundresan.
Vill vara en del av ett drivet team med stora visioner och höga mål.
Är kommunikativ och har en god förmåga att skapa förtroende.
Är prestigelös, serviceminded och trivs med att arbeta nära våra säljande rådgivare.
Vi söker dig som ser värdet i att skapa långvariga och stabila relationer och drivs av att skapa verklig kundnytta. Du ser långsiktigt på en framtid inom företagsrådgivning och är beredd att kavla upp ärmarna för att nå höga mål.
Välkommen med din ansökan!
Tillträdesdatum: Snarast, efter överenskommelse
Placering: Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Kontaktperson: Ugur Erdogdu, ugur.erdogdu@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid?
