Collection Agent till snabbväxande fintechbolaget Brocc
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med kundkontakt? Brocc söker en driven kundtjänstmedarbetare/Collection Agent till sitt Collection-team! Här får du arbeta i en dynamisk miljö där du hanterar både inkommande och utgående samtal, administrerar ärenden och hjälper kunder med betalningslösningar. Vill du utvecklas inom finans och inkasso? Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som kundtjänstmedarbetare i Broccs Collection-team blir du en nyckelspelare i att hantera kundärenden kopplade till betalningar och inkasso. Rollen innefattar både kundservice och administration, och du kommer ha kontakt med både privatpersoner och företag. Vi söker dig som är trygg i att arbeta med telefonen som främsta verktyg och har en lösningsorienterad inställning.
Du erbjuds
• En långsiktig heltidstjänst i ett snabbväxande fintechbolag
• Möjlighet att utvecklas inom bank, kredit och inkasso
• En dynamisk arbetsplats där du kan växa och ta ansvar
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande och utgående samtal kopplade till betalningar och inkasso
• Administrera ärenden, exempelvis skuldsaneringar och förfallna betalningar
• Följa upp kunder gällande autogiro och andra betalningslösningar
• Ha kontakt med externa inkassobolag och samarbetspartners
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av kundservice
• Är trygg med att använda telefon som arbetsverktyg
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har god system- och datavana
• Erfarenhet av inkasso, kravhantering eller pre-collection
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete mot företagskunder
• Djupare erfarenhet av dödsbon eller skuldsaneringar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
I denna rekryteringsprocess kommer både belastningsregister och kreditkontroll efter frågas.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Som kundtjänstmedarbetare i Broccs Collection-team blir du en nyckelspelare i att hantera kundärenden kopplade till betalningar och inkasso. Rollen innefattar både kundservice och administration, och du kommer ha kontakt med både privatpersoner och företag. Vi söker dig som är trygg i att arbeta med telefonen som främsta verktyg och har en lösningsorienterad inställning. Tjänsten är på heltid med start omgående, och arbetstider är måndag-fredag 08:30-17:00. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9476282