Coax-tekniker till Netel - Östergötland
Professionals Nord Linköping AB / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2025-11-06
Vill du arbeta i ett företag med stark position inom nätutbyggnad och kommunikation? Netel söker nu en erfaren och självgående Coax-tekniker som vill vara med och säkerställa driften av framtidens nät i Östergötland.
Information om tjänsten
Som Coax-tekniker hos Netel arbetar du främst med service och underhåll av befintliga coax-nät, men även viss nyinstallation och arbete i fibernät förekommer.
Du hanterar dagliga kundbokningar och utgår hemifrån med servicebil. Du kommer att arbeta huvudsakligen mot privatkunder, men även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare förekommer. Arbetet sker självständigt, men du har nära kontakt med både kollegor och beställare.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos NeTel. Önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till marija.biletic@pn.se Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Felsökning och mätning i nätet
Byte av uttag, förstärkare och kontakter
Mindre kabeldragningar
Dokumentation i ärendehanteringssystemet
Du erbjuds
En självständig och varierande roll med stor frihet under ansvar
Servicebil och möjlighet att utgå hemifrån
Trygga uppdrag hos en etablerad aktör med stabil efterfrågan
Möjlighet att utvecklas inom ett område där din kompetens är högt värderad
Vi söker dig som har:
Arbetslivserfarenhet av arbete i coax-nät, exempelvis som tekniker, servicetekniker eller installatör
Flera års arbetslivserfarenhet från liknande arbete (5+ år är meriterande)
B-körkort
Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska
Har erfarenhet från fibernät är meriterande
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Serviceinriktad - du trivs i kundmötet och vill skapa nöjda kunder
Problemlösande - du tar ansvar och hittar lösningar på plats
Självständig och strukturerad - du planerar din dag och arbetar tryggt på egen hand
Nyfiken och lärande - du vill utvecklas och växa i din roll
Lugn och kommunikativ - du möter kunder och beställare med trygghet och tydlighet
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping/Norrköping
URVAL: Sker löpande
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping/Norrköping
URVAL: Sker löpande
