CNC-operatörer
Vi på Eterni söker nu CNC-operatörer till våra kundföretag inom tillverkningsindustrin.
Är du tekniskt intresserad, noggrann och trivs i en modern produktionsmiljö? Då kan detta vara nästa steg för dig!Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör arbetar du med:
Bitbyte
Kontrollmätning och kvalitetskontroll
Gradning
Materialpåfyllning
Maskinövervakning
Verktygsbyten
Enklare maskinunderhåll
TruckkörningKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av CNC-arbete
Har god förståelse för kvalitet och mätteknik
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Truckkort är meriterande
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Anställning via Eterni
Heltid
Trygg arbetsgivare med kollektivavtal
Möjlighet till långsiktigt uppdrag hos kund
Utvecklingsmöjligheter inom industrin
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Mikael Fernqvist på mikael.fernqvist@eterni.se
eller 0726-445115 och Mattias Ekman på mattias.ekman@eterni.se
eller 0701-975865.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38 VETLANDA Arbetsplats
Eterni Sweden AB/ Vetlanda Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
9888553