CNC-operatörer

Eterni Sweden AB/ Vetlanda / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda
2026-05-04


Vi på Eterni söker nu CNC-operatörer till vårt kundföretag i Björköby..
Är du tekniskt intresserad, noggrann och trivs i en modern produktionsmiljö?

Vi på Eterni söker nu CNC-operatörer till våra kundföretag inom tillverkningsindustrin.

Är du tekniskt intresserad, noggrann och trivs i en modern produktionsmiljö? Då kan detta vara nästa steg för dig!

Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör arbetar du med:

Bitbyte

Kontrollmätning och kvalitetskontroll

Gradning

Materialpåfyllning

Maskinövervakning

Verktygsbyten

Enklare maskinunderhåll

Truckkörning

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av CNC-arbete

Har god förståelse för kvalitet och mätteknik

Kan arbeta självständigt och ta ansvar

Truckkort är meriterande

Behärskar svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
Anställning via Eterni

Heltid

Trygg arbetsgivare med kollektivavtal

Möjlighet till långsiktigt uppdrag hos kund

Utvecklingsmöjligheter inom industrin

ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Mikael Fernqvist på mikael.fernqvist@eterni.se eller 0726-445115 och Mattias Ekman på mattias.ekman@eterni.se eller 0701-975865.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Omfattning
Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38  VETLANDA

Arbetsplats
Eterni Sweden AB/ Vetlanda

Kontakt
Mattias Ekman
mattias.ekman@eterni.se

Jobbnummer
9888553

