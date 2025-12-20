Cnc-Operatör Till Växande Ages I Hörle
Ages Hörle AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2025-12-20
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ages Hörle AB i Värnamo
, Gnosjö
eller i hela Sverige
På AGES i Hörle arbetar vi med avancerad komponenttillverkning i metall, med fokus på moderna CNC-maskiner, automatisering och kvalitetsstyrda processer. För att möte den tillväxt och utveckling vi har framför oss så behöver vi nu öka upp skiftgången i produktionen. Vi erbjuder 2-skift (fast eller rullande) dagtid och nattskift beroende på vilka maskingrupper man blir planerad på. Vi söker dig som vill vara del av en avdelning där teknikintresse, problemlösning och noggrannhet är en naturlig del av vardagen.
Jobbet innebär:
Här får du möjlighet att bredda din tekniska kompetens och arbeta med varierande detaljer och bearbetningsmoment. Som CNC-operatör får du ett varierande och utvecklande arbete. Du kommer att:
• Köra och övervaka CNC-maskiner - främst fleroperationsmaskiner samt hjälpa till vid ställ. Varje operatör arbetar för att säkerställa hög precision genom mätteknik och kvalitetskontroller
• Genomföra verktygsbyten, justeringar och enklare optimeringar
• Arbeta självständigt med ritningar och produktionsunderlag samt delta i förbättringsarbete och effektivisering av maskinlinjer
• Samarbeta med produktionstekniker och kollegor för att driva utveckling framåt
Din erfarenhet och kompetens
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av CNC-arbete eller teknisk verkstadsbakgrund med intresse för att jobba med processomtimering.
• God kunskap inom ritningsläsning och mätteknik
• En strukturerad och lösningsorienterad arbetsstil och har tekniskt intresse
• Erfarenhet av fleroperationsmaskiner eller automatiserade produktionsceller (meriterande)
Personliga egenskaper väger högt - vi söker dig som är engagerad, nyfiken och trivs i en teknisk miljö.
Vi erbjuder dig
• En modern arbetsplats med avancerad CNC- och automationsteknik
• Möjlighet att utvecklas mot ställare, tekniker eller specialistroller
• Kompetenta och hjälpsamma kollegor
• Stabil anställning och goda förmåner
• En arbetsmiljö där initiativ och förbättringar uppmuntras Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ages Hörle AB
(org.nr 556208-0936) Jobbnummer
9658236