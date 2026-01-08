CNC-Operatör till Nordic Polytech Group

OnePartnerGroup Syd AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trelleborg
2026-01-08


CNC-Operatör till Nordic Polytech Group AB i Trelleborg
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö och bidra till tillverkning av högkvalitativa plastkomponenter? Nordic Polytech Group AB söker erfarna CNC-Operatör som vill bli en del av ett växande företag med god framtidstro.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Om företaget
Nordic Polytech Group AB är Nordens ledande leverantör av CNC-bearbetade plastkomponenter. Företaget har en modern maskinpark och lång erfarenhet och hjälper kunder från idé till färdig detalj. Produktionen präglas av hög kvalitet, precision och teknisk innovation.

Om tjänsten
Som CNC-Operatör hos NPG arbetar du med CNC-svarvning och tillverkning utifrån tillverkningsorder, program och ställdatablad. Du blir en viktig del av produktionen där noggrannhet och kvalitet är centralt.

Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som CNC-Operatör
Har utbildning inom CNC
Kan läsa ritningar och hantera mätteknik
Har kunskap i programmering
Mastercam-kunskap är meriterande
Är noggrann, lösningsorienterad och samarbetar väl med kollegor
Talar och skriver svenska


Vi erbjuder
Stabil arbetsgivare med modern maskinpark
Möjlighet att utvecklas i yrkesrollen
Positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor
Heltidsanställning med provanställning och möjlighet till tillsvidareanställning
Omgående start

Din ansökan

Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Jacob Edström, på OnePartnerGroup på 072-174 82 62, jacob.edström@onepartnergroup.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnePartnerGroup Syd AB (org.nr 559117-8107), https://www.npgroup.se/

Arbetsplats
Nordic Polytech Group

Kontakt
Jacob Edström
jacob.edstrom@onepartnergroup.se

Jobbnummer
9674689

