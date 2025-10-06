CNC-operatör till Jernbro
2025-10-06
Är du en erfaren CNC-operatör som vill ta nästa steg i karriären? Brinner du för precision, problemlösning och för att se dina idéer bli verklighet i produktionen? Då är Jernbro i Sandviken rätt plats för dig!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör på Jernbro i Sandviken kommer du att spela en central roll i vår tillverkningsprocess genom att utifrån ritning programmera, ställa, rigga, bearbeta, kontrollera samt mäta detaljerna för att säkerställa hög precision och kvalitet i våra produkter.
Tyngdpunkten ligger på arbete vid en svarv, men du får även möjlighet att rotera mellan olika maskiner vilket skapar både variation och utveckling.
Arbetet är varierande då vi arbetar med styckestillverkning. Hos oss blir du en del av ett kunnigt team av CNC-operatörer och verkstadskollegor, där samarbete och yrkesstolthet är en självklarhet.Profil
Vi söker dig som är en trygg och erfaren CNC-operatör,gärna med inriktning mot svarvning, men som också kan arbeta med fräs och snabbt sätta dig in i olika maskiner. Du har några års erfarenhet av yrket och är van vid att arbeta självständigt med hela kedjan - från ritning till färdig detalj.
Vi ser gärna att du har:
• Några års erfarenhet som CNC-operatör.
• God vana av svarvning och gärna även fräs.
• Kunskap i CAD och förmåga att skapa egna program.
• Erfarenhet av ritningsläsning och arbete i styrsystem (t.ex. Siemens, Fanuc eller Heidenhain).
• En noggrann, självgående och initiativtagande inställning med stark problemlösningsförmåga.
Har du dessutom truckkort eller traverskort är det meriterande.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du mer än "bara ett jobb vid en maskin". Du blir en del av ett team där din erfarenhet, noggrannhet och yrkesstolthet verkligen uppskattas. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får chansen att ta ansvar, utvecklas och samtidigt trivas på jobbet.
Som CNC-operatör hos oss får du:
• Variation i vardagen - vi arbetar med både stycketillverkning och mindre serier, vilket ger omväxling och utmaning.
• Möjlighet att rotera mellan olika maskiner - även om du har din huvudsakliga plats får du chansen att bredda din kompetens och skapa variation.
• Möjlighet att växa - vi satsar på kompetensutveckling och vill att du utvecklar både dina tekniska färdigheter och din karriär.
• Starka kollegor runt dig - ett gäng som kan maskiner, gillar att lösa problem och som alltid hjälps åt för att nå bästa resultat.
Hos Jernbro i Sandviken får du helt enkelt ett jobb där du kan utvecklas, känna gemenskap och vara stolt över det du skapar varje dag.
Kontakt och ansökan
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta rekryterande chef: Jens Eriksson, Gruppchef på telefon 070-6339547.
Välkommen med din ansökan och till ett jobb där din kompetens gör skillnad!
Observera: Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag gällande denna annons. Vi hanterar rekryteringsprocessen själva.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande leverantör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 2,7 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi industrin och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på omkring 35 platser, där våra 1300 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom tillverkning, fordon, gruvor, järn, stål, livsmedel, läkemedel, energi, petrokemi, kemi, papper, massa, marin samt vatten och avlopp.
I Jernbro-koncernen ingår Jernbro Industrial Services AB, Svenska GMK AB, Veltec AS och Jernbro Industrial Services i Gällivare AB. Som en del av vårt arbete för en trygg arbetsplats kan bakgrundskontroller genomföras inför anställning. Ersättning
