CNC-operatör till Enerco Verkstäder i Hofors
2025-10-01
Är du en erfaren CNC-tekniker med passion för avancerad tillverkning och teknik? Vill du arbeta i en modern verkstad med nyinvesteringar i maskinparken och en tydlig satsning på framtiden? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Enerco Verkstäder i Hofors söker skickliga och drivna CNC-tekniker till sin växande produktionsavdelning. Du kommer att arbeta med svarvning alternativt fräsning i en verkstad utrustad med moderna styrda och manuella maskiner. Bland utrustningen finns bl.a. en Doosan Puma 3100 LY för komplexa svarvdetaljer samt en 5-axlig Doosan Mynx 7500 för fräsning - investeringar som möjliggör ökad kapacitet, flexibilitet och kortare ledtider.
Ansvarsområden
Du kommer att arbeta självständigt med att ställa, rigga och programmera CNC-maskiner (Fanuc/Manual Guide, Edgecam och Heidenhain). Du läser och tolkar tekniska ritningar och tillverkningsspecifikationer, genomför noggranna kvalitetskontroller och säkerställer hög precision i de tillverkade komponenterna. I rollen ingår även att utföra löpande underhåll av maskinerna, hålla en ordnad och säker arbetsplats samt aktivt bidra till förbättringsarbete och utveckling av effektivare arbetsprocesser.
Produktion sker främst i enstyckstillverkning eller små serier för industrikunder, ofta med höga krav på måttnoggrannhet.
Ort: Hofors
Omfattning: Heltid - tvåskift
Om dig
Du är en noggrann och ansvarsfull person som trivs med både självständigt arbete och samarbete inom team. Du är tekniskt nyfiken, strukturerad och har ett öga för detaljer. Hos Enerco är det viktigt att vara flexibel, engagerad och vilja utvecklas tillsammans med verksamheten.
Kvalifikationer
Har flera års erfarenhet som CNC-operatör inom svarvning och/eller fräsning
Har kunskap i styrsystem såsom Fanuc, Manual Guide, Heidenhain eller motsvarande
Har erfarenhet av ritningsläsning, mätteknik och kontrollmätning
Har utbildning inom CNC
Innehar truck- och traverskort (A1 och B1)
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av programmering i Edgecam
Arbetat med enstyckstillverkning eller korta serier
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Enerco Verkstäder
Vi konstruerar och tillverkar avancerade industrikomponenter i vår verkstad i Hofors. Produktionen sker med fokus på kvalitet, precision och korta leveranstider - ofta i små serier eller enstaka detaljer. Här arbetar erfarna tekniker med svarvning, fräsning, svetsning och montage. Trots att det är en mekanisk verkstad präglas arbetsmiljön av ordning, säkerhet och struktur - med moderna maskiner och höga standarder. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Så ansöker du
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut 20251014, så sök tjänsten redan idag!
Välkommen med din ansökan! För frågor om tjänsten kontakta Produktionschef Jesper Sehl 076-775 12 20 jesper.sehl@enerco.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
http://www.enerco.se
Catrin Lindblad catrin.lindblad@enerco.se 072 - 224 76 50
