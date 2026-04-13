CNC-Operatör svarv
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Svedala Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Svedala
2026-04-13
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Svedala
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige
Vi söker en CNC-Operatör svarv till ett verkstadsföretag i Svedala.Publiceringsdatum2026-04-13Om företagetArbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer du arbeta med att köra en styrd svarv med styrsystem Fanuc. Såväl plast- som metalldetaljer behandlas.
Arbetstid dagtid alternativt skift.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker bör ha ett teknisk intresse samt utbildning med inriktning mot CNC. Behärskar du även MasterCam är det en merit. Meriterande är även om du har erfarenhet av verkstadsarbete, gärna inom skärande bearbetning.
Du är en självgående person som har lätt för instruktioner och villig att lära dig nya arbetsuppgifter så som att ställa, rigga, mäta och göra program efter ritning.
Som person är du strukturerad, noggrann, flexibel och behärskar svenska i tal/skrift.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Strömberg, 0417-77 99 85.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten börjar med en provanställning hos Wikan Personal och övergår i tillsvidareanställning hos kundföretaget.
Ansök gärna direkt då ansökningarna behandlas löpande.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Job Summary
Requirements and Experience
About the company
About Wikan Personal
Contact information Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Torget 6 (visa karta
)
273 30 TOMELILLA
Wikan Personal Kontakt
Sebastian Strömberg 0417-77 99 85 Jobbnummer
9850700