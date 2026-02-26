Cnc-operatör inriktning fräsning.
2026-02-26
Ikett Personalpartner söker nu en skicklig cnc-operatör inriktning fräsning. Hos vår kund blir du en central del av tillverkningsprocessen och här kommer du arbeta med att forma och bearbeta unika detaljer som är avgörande för kundens industriella lyftlösningar.Arbetsuppgifter
• Fräsning av enstyckdetaljer med hög precision.
• Uppsättning och justering i skruvstycken, chuck och distanser.
• Skapa och anpassa program direkt i maskinen.
• Arbeta med styrsystemen Heidenhain och Mazatrol - inga förkunskaper krävs, men du ska vara villig att lära dig.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av fräsning och enstyckstillverkning.
• Är noggrann, strukturerad och har ett tekniskt intresse.
• Trivs med att lösa praktiska utmaningar och arbeta självständigt.
• Är motiverad att lära dig nya styrsystem och tekniker.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Arbetstid: Dagtid
Start: Omgående
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
