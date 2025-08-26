CNC-operatör inom tillverkningsindustrin - Eskilstuna
2025-08-26
Om jobbet
Är du en händig och tekniskt person som trivs med att arbeta praktiskt? Just nu söker vi CNC-operatör till vår spännande kund i Eskilstuna. Du kommer att arbeta i en modern och dynamisk miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Vem vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som CNC eller relevant utbildning. Du är praktiskt lagd, noggrann och kvalitetsmedveten. Med ett positivt förhållningssätt och hög arbetsmoral bidrar du till ett gott samarbetsklimat. Du har lätt för att ta till dig nya arbetsmoment, är flexibel och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är ansvarstagande, initiativrik och att du motiveras av att nå gemensamma mål tillsammans med andra. Du sprider energi, bidrar till en stark vi-känsla och är inte rädd för att hugga i där det behövs - något som gör dig till en viktig del av teamet.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör kommer du att ansvara för att ställa in, köra och övervaka CNC-styrda maskiner, främst med Mazak-maskiner med Mazatrol-styrsystem. Du förbereder och riggar maskiner, gör korrigeringar vid behov och säkerställer att tillverkade komponenter håller rätt mått och kvalitet. Tillsammans med kollegorna arbetar du för att leverera produkter på utsatt tid och med högsta standard. Du blir en viktig del i produktionen där hög kvalitet och precision är avgörande för att möta kundernas krav.Dina arbetsuppgifter
Rigga och ställa CNC-maskiner
Genomföra korrigeringar i styrsystem
Övervaka maskin och byta detaljer
Kontrollmätning och avsyning av tillverkade komponenter
Gradning och färdigställande av produkterKompetenser
Flera års erfarenhet som CNC-operatör eller relevant utbildning
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
Förmåga att kontrollmäta detaljer utifrån ritning
God svenska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta skift
God fysik, då tunga lyft kan förekomma
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande erfarenheter
CNC-programmering
Längdsvarvning samt fleraxliga fräs- och svarvmaskiner
Excenterpressar
Robotstyrd slipning/smärgling
Truck- och traverskort
CAD-programmeringUtbildningsbakgrund
Gymnasiekompetens med utbildning inom CNC eller yrkesutbildning är meriterande.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, ekonomi och kundtjänst. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten Så ansöker du
