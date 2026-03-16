CNC-operatör
Vi söker nu en CNC-operatör till våran verkstad Holmanders smides & mekaniska verkstad AB.
Vi är ett gammalt företag med ungt sinne, och vår huvudsakliga produktion är legotillverkning i låga serier (1-40st i antal/detalj).
Tillverkningen består av svarvning, fräsning och svetsning av maskindetaljer.
Vi arbetar under stort egenansvar och lägger stor vikt vid eget initiativ och noggrannhet.
Arbetsuppgift:
Du kommer i första hand att arbeta efter ritning i styrda CNC-maskiner, men manuella förekommer. Ett krav är också att du ska kunna programmera.
Hämta och kapa material ingår också, samt att vissa av våra detaljer måste kompletteras med svetsning så om du har kunskap inom det så är det meriterande men inget krav.
Kvalitet är viktigt både när det gäller arbetsmiljö och tillverkade detaljer.
Erfarenhet/utb:
Ska ha arbetat inom yrket i minst 2-3 år.
Kunna programmera CNC-maskiner.
Kunskaper och förståelse för att självständigt arbeta efter ritning är viktigt.
B-körkort erfordras.
Anställningsvillkor:
Tillsvidaretjänst
Heltid
Mån-Fre ( Mån-torsdag 7-16 Fredagar 7-13.30)
Kollektivavtal finns!
Välkommen att skicka din ansökan till:
Mail: Info@holmanders.se
Vid frågor går det bra att ringa oss på:
Niclas 0723-088984
Sanna 0733-705499 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
