CNC-operatör
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kil
2025-10-24
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Sunne
Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren CNC-operatör till vår kund - ett företag med hög teknisk kompetens. Har du vana av att arbeta med olika typer av CNC-maskiner och känner dig trygg med Siemens styrsystem? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer du att arbeta självständigt med att:
Köra och övervaka olika CNC-maskiner
Hantera Siemens styrsystem
Kompensera verktyg under drift
Byta och mäta in verktyg
Byta mellan olika jobb och ställa maskinen därefter
Säkerställa kvalitet genom noggranna kontroller
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som CNC-operatör
Är trygg med att jobba i Siemens-miljö
Har god förståelse för ritningsläsning och mätteknik
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Vill du bli en del av ett tekniskt kunnigt team med hög kvalitet i fokus? Skicka in din ansökan redan idag
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74 Jobbnummer
9572097