CNC-operatör

Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kil
2025-10-24


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kil, Forshaga, Karlstad, Grums, Hammarö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Kil, Forshaga, Karlstad, Grums, Sunne eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-10-24

Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren CNC-operatör till vår kund - ett företag med hög teknisk kompetens. Har du vana av att arbeta med olika typer av CNC-maskiner och känner dig trygg med Siemens styrsystem? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!

Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer du att arbeta självständigt med att:

Köra och övervaka olika CNC-maskiner

Hantera Siemens styrsystem

Kompensera verktyg under drift

Byta och mäta in verktyg

Byta mellan olika jobb och ställa maskinen därefter

Säkerställa kvalitet genom noggranna kontroller

Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som CNC-operatör

Är trygg med att jobba i Siemens-miljö

Har god förståelse för ritningsläsning och mätteknik

Är ansvarstagande, noggrann och självgående

Vill du bli en del av ett tekniskt kunnigt team med hög kvalitet i fokus? Skicka in din ansökan redan idag

Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.

I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.

Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.

Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.

Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.

Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.

Läs mer om oss på www.industrisupport.com

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2887".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Industri Support Värmland AB (org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hanna Sjöblom
hanna.sjoblom@industrisupport.com
+46 70 515 00 74

Jobbnummer
9572097

Prenumerera på jobb från Industri Support Värmland AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Industri Support Värmland AB: