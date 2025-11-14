CNC-operatör - Inconel, Hastelloy och Titan
2025-11-14
Vi söker nu erfarna och självgående CNC-operatörer till vår produktion inom 5-axlig fräsning - med fokus på krävande material som Inconel, Hastelloy och Titan.
Här arbetar du med avancerad bearbetning i moderna maskiner och tar ansvar för hela processen - från programmering i Mazak till färdig detalj med högsta precision och ytfinish.
Om rollen
Du blir en del av ett tekniskt starkt team som tillverkar komponenter där toleranser och kvalitet står i centrum. Arbetet kräver stor förståelse för skärdata, verktygsval och materialbeteende vid bearbetning av höglegerade metaller.
Din profil
Flera års erfarenhet som CNC-operatör inom 5-axlig fräs
Mycket god kunskap i Mazak (programmering, inställning och produktion)
Erfarenhet av Inconel, Hastelloy och Titan - du vet hur dessa material ska hanteras
Du arbetar självständigt, metodiskt och med ett stort tekniskt intresse
Noggrannhet, ansvarstagande och vilja att leverera kvalitet präglar ditt arbetssätt
