CNC-operatör - 2-skift
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Älmhult Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Älmhult
2026-06-24
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, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med bearbetning i CNC-styrda maskiner. Du ansvarar för att ställa, övervaka och kvalitetssäkra produktionen enligt ritning och specifikation. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i produktionen.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Ställa och köra CNC-maskiner
Läsa och följa ritningar och instruktioner
Kontrollmäta detaljer och säkerställa kvalitet
Utföra enklare justeringar i program vid behov
Bidra till ordning och förbättringsarbete i produktionen
Din bakgrund/Dina egenskaper
Erfarenhet av arbete som CNC-operatör eller liknande
God ritningsläsning och mätkunskap
Meriterande med erfarenhet av programmering eller ställ
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
God samarbetsförmåga
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se +46730400656 Jobbnummer
9977763