CNC-fräsare med god erfarenhet sökes
AB Berghems Mekaniska Verkstad / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mark Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mark
2025-09-16
Arbetsgivare: Berghems Mekaniska AB
Plats: Skene
Anställningsform: Tillsvidare, 100% (vi tillämpar 6 mån. provanställning)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Månadslön, enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Vi på Berghems Mekaniska AB söker en mycket erfaren och självgående CNC-fräsare till vår moderna verkstad. Du kommer att spela en viktig roll i vår produktion och förväntas kunna ta ett helhetsansvar - från programmering till färdig detalj. Arbetsuppgifter
• Självständigt programmera, ställa och köra CNC-fräsar (vi jobbar med Haas fräsmaskiner).
• Arbeta med både prototyper och serietillverkning
• Säkerställa kvalitet genom egenkontroll och mätning
• Tolka och arbeta efter tekniska ritningar
• Optimera bearbetningsprocesser för bästa resultat Kvalifikationer
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som CNC-fräsare
• Mycket god vana att självständigt programmera, ställa och köra CNC-maskiner
• God kunskap i ritningsläsning och mätteknik
• Gärna erfarenhet av MasterCAM eller liknande CAM-program
• Svenska i tal och skrift är ett krav
Vi erbjuder
• En stimulerande arbetsmiljö med kunniga kollegor
• Moderna maskiner och teknik
• Kollektivavtal och goda anställningsvillkor Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna några rader om dig själv till: morgan@berghems-mek.se
Sista dag att ansöka är 30/9-2025
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: morgan@berghems-mek.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Berghems Mekaniska Verkstad
(org.nr 556346-6662)
Gnejsvägen 11 (visa karta
)
511 91 SKENE Arbetsplats
Berghems Mekaniska Verkstad, AB Jobbnummer
9511539