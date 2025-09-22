CNC Operatörer Luleå/Boden
2025-09-22
Om kundföretaget
Vi på Konsultia söker nu en CNC - Operatör för Luleå/Boden. Som CNC-operatör arbetar du med att ställa in och driva CNC-maskiner för att producera detaljer med hög precision. Du spelar en viktig roll i tillverkningsprocessen och säkerställer att produkterna håller hög kvalitet. Detta arbete kräver teknisk kunskap och noggrannhet, samt en förmåga att läsa och tolka ritningar.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Du kommer att få arbeta med moderna maskiner och teknik, samt ha chansen att vara en del av spännande projekt.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Ställa in och programmera CNC-maskiner.
Övervaka produktionen för att säkerställa kvalitet och precision.
Utföra regelbundet underhåll på maskinerna.
Rapportera eventuella avvikelser eller kvalitetsproblem.
Arbeta med olika material och metoder beroende på projektets krav.
Samarbeta med andra teammedlemmar för att optimera produktionen.Profil
Vi söker en CNC-operatör med en passion för precision och kvalitet, som vill bli en del av vårt dynamiska team. Är du noggrann, detaljfokuserad, en teamspelare med god flexibilitet är du någon vi söker! Vi söker följande egenskaper och kvalifikationer:
Relevant utbildning: avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot teknik, industriteknik eller dylikt.
Praktisk erfarenhet och kunskaper inom programmering av CNC maskiner. Om du har maskinkännedom och ritningsläsningserfarenhet är du någon vi söker!
B-körkort är även ett krav.
Övrig information
Detta är en generell CNC-operatörs annons för framtida arbeten runt Luleå/Boden området. Är du nyfiken på nya kommande CNC-operatörs jobb är detta annonsen för dig! Tjänsten innebär att du kommer bli anställd hos oss på Konsultia men arbeta ute på vårat kundföretag. Vid eventuella frågor så tveka inte på att kontakta Johanna Boman på Johanna.boman@Konsultia.se.
OBS: Vi tar inte emot ansökningar på E-post utan endast via denna ansökan då vi får en registrerad profil på vår hemsida.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT!
Konsultia är ett framstående konsultföretag som specialiserar sig på att koppla samman högkvalificerade konsulter med spännande uppdrag inom industri, teknik och bygg. Med en stark närvaro på marknaden och ett omfattande nätverk av kunder, erbjuder vi våra konsulter möjligheter att arbeta med innovativa projekt i olika branscher.
Vi strävar efter att skapa långvariga relationer, både med våra kunder och konsulter. Vår filosofi bygger på att förstå våra kunders unika behov och att erbjuda skräddarsydda lösningar som bidrar till deras framgång. Genom att kombinera vår expertis med våra konsulters kompetens skapar vi värde och effektivitet i varje uppdrag.
Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.
Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
Konsultia har kontor i Gällivare, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Gävle, Bollnäs och Borlänge. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johanna Boman Johanna.boman@konsultia.se +46 70 517 02 50 Jobbnummer
9519478