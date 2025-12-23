CNC Operatör Trä
CNC-operatör till inrednings företag efterfrågas
Vi söker för kunds räkning en engagerad CNC-operatör till ett företag med korta beslutsvägar och trevlig arbetsmiljö.
En modern verkstad med hög teknisk nivå och varierande uppgifter.
Du kommer arbeta tillsammans med en mindre grupp på en CNC-avdelning. Arbetsuppgifter är huvudsakligen:
Programmering & körning i CNC-maskiner
Kvalitetssäkring och mätkontroller enligt ritning och toleranser
Övrigt förekommande sysslor i en trä-/ möbelindustri
Är tekniskt intresserad, erfarenhet av CNC-styrda maskiner är meriterande.
Kan läsa och förstå ritningar
Har ett öga för detaljer och kvalitet
Trivs med att ta eget ansvar och arbeta strukturerat
Förutom ett genuint intresse helst ha CNC-utbildning eller tidigare erfarenheter inom CNC-teknik.
Din personlighet är en absolut framgångsfaktor för att lyckas i tjänsten
Erfarenhet eller kunskap inom följande är meriterande:
Mätning
Ritningsläsning
Trä kännedom
verktyg
CNC / träbearbetning.
Företaget erbjuder dig
Företaget erbjuder för rätt person internutbildning och fördjupning inom CNC området. Vi är ett mindre ägarlett företag med korta beslutsvägar där alla hjälps åt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och vår arbetsmiljö.
Heltid dagtid
Du måste kunna
Svenska i tal och skrift
Gymnasieutbildning
B-Körkort
