CNC operatör
Ab Rosenfors Bruk / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hultsfred Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Hultsfred
2026-04-27
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Rosenfors Bruk i Hultsfred
Rosenfors Bruk är specialiserade på att genom fräsning och svarvning bearbeta gjutgods och stänger i främst järn och stål. Stora investeringar har gjorts i maskiner och lokaler för att utveckla verksamheten, vår ambition är att ha en fortsatt hög investeringstakt.
Rosenfors Bruk ingår i Holsbyverkengruppen, omsättningen för gruppen är totalt ca 450 miljoner kronor.
Vi finns på Emmenäsvägen i Rosenfors, Hultsfreds kommun.
Du kommer att jobba med CNC-bearbetning. Produktionen har en modern maskinpark med både CNC-svarvar och -fräsar. Samarbete mellan operatörer är en viktig del för att hitta lösningar och kunna utvecklas. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att köra och ställa maskiner, kontrollera detaljer samt följa ritningsunderlag.
Vi söker dig som är utbildad CNC- operatör och/eller har några års erfarenhet inom yrket. Du har arbetat med att köra och ställa CNC-maskiner samt har kunskap i ritningsläsning och mätning.
Vi önskar följande av vår nya kollega:
• CNC erfarenhet
• God samarbetsförmåga
• Ordningsam och strukturerad
• God svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: hanna.lofstedt@holsbyverken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC operatör Rosenfors Bruk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Rosenfors Bruk
(org.nr 556441-8092), https://holsbyverken.se/
577 04 MÅLILLA Arbetsplats
Rosenfors Bruk, AB Jobbnummer
9877535