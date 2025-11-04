CloudOps Engineer till Panghus!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, ansvar och innovation i en roll där du verkligen gör skillnad? Panghus söker nu en CloudOps Engineer som vill vara med och leda deras digitala transformation. Här får du chansen att påverka - på riktigt - i ett bolag som utmanar traditionella arbetssätt och bygger framtidens samhällen med hjälp av smart teknik och hållbara lösningar.
OM TJÄNSTEN
I denna nyckelroll blir du ansvarig för ett affärskritiskt system som samlar och centraliserar data från olika SQL-baserade databaser och SaaS-produkter. Ditt huvuduppdrag är att säkerställa driftsäkerhet och tillgänglighet av dataflöden, optimera ETL-processer, och vidareutveckla vår molnbaserade infrastruktur. Du får stort förtroende att övervaka systemhälsa, implementera robusta felhanteringsrutiner och driva förbättringsinitiativ för att effektivisera hanteringen av vår digitala information. Med din expertis formar du både systemets stabilitet och Panghus digitala datastrategier framåt.
Utöver de arbetsuppgifter som berör drift, underhåll och monitorering av systemet finns det väldigt goda vidareutvecklingsmöjligheter inom AI, BI och analys av den konsoliderade data som systemet hanterar.
Du erbjuds
• En central roll i ett snabbväxande och entreprenörsdrivet bolag.
• Möjlighet att påverka strategiska beslut och teknisk riktning.
• Flexibla arbetstider och stort eget ansvar.
• Ett tight team med högt i tak och stark gemenskap.
• Konsultanställning via Academic Work med goda chanser till överrekrytering. Fast månadslön och bra förmåner erbjuds!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
• Implementera, konfigurera och supportera ETL-processer i molnmiljö
• Övervaka och optimera dataflöden mellan SQL-databaser, SaaS-produkter och externa API:er
• Säkerställa driftstabilitet och utveckla robusta felhanteringsrutiner för dataintegrationer
• Stärka företagets digitala samarbetsplattformar (O365, Teams, SharePoint)
• Dokumentera och standardisera ETL-processer för ökad skalbarhet och tillförlitlighet
• Utforska möjligheter att effektivisera databearbetning genom moderna CloudOps-principer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en akademisk examen inom IT eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av systemutveckling fokuserat kring datalagring och dataintegration
• Är van vid att arbeta med Python, JavaScript och API-utveckling via molntjänster
• Har erfarenhet av O365-administration och konfiguration
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av SQL
• Erfarenhet av Lambdafunktioner
• Erfarenhet från ETL-system
• Intresse för AI och automatisering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Panghus är ett innovativt och nytänkande bygg- och fastighetsbolag som jobbar med hela kedjan från markförvärv i tidiga skeden till att i slutänden lämna ett färdigbyggt och attraktivt bostadsområde. Vi är ett glatt gäng med god sammanhållning och huvudkontoret finns i attraktiva lokaler på Birger Jarlsgatan 57 i centrala Stockholm.
Trots tuffa tider i fastighetsbranschen har Panghus framgångsrikt fortsatt sin satsning mot att bli Sveriges ledande utvecklare av småhusområden och idag är vi totalt ca 120 anställda i koncernen med pågående projekt över hela landet. Vi drivs av att förnya branschen och att utmana gamla sanningar. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9586939