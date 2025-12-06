Citypräst 100%
2025-12-06
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje pastorat, Södertälje församling i Södertälje
Svenska kyrkan i Södertälje består av tre församlingar (Södertälje, Östertälje och Enhörna) och har drygt 100 anställda i kyrklig verksamhet, pastoratskansli och kyrkogårdsförvaltningen.
Södertälje är en spännande stad med stor mångfald och där en stor del av befolkningen är kristna från mellanöstern med olika bakgrund och kyrkotillhörighet. Södertälje församling firar gudstjänst i fyra kyrkor (S:ta Ragnhild, Lina, Hovsjö och Tveta), bedriver undervisning med en växande skara barn och ungdomar och vill utveckla den utåtriktade diakonin för att möta fler människor med kristen kärlek och omsorg. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
DITT UPPDRAG
- Att med Jesus som förebild och med utåtriktat arbete möta människor i olika livssituationer med ett särskilt fokus på människor i utsatthet.
- Leda gudstjänster och kyrkliga handlingar i alla våra kyrkor och kapell med tyngdpunkt på S:ta Ragnhild.
- Finnas med i det diakonala arbetet med själavård och stöd
- Delta i konfirmand och ungdomsarbetet
- Tillsammans med övriga medarbetare utveckla församlingens arbete.
- Samverka med kommunen och övriga aktörer i civilsamhället för att skapa bättre levnadsvillkor i Södertälje.
DIN BAKGRUND
Vi söker dig som är prästvigd i Svenska Kyrkans ordning, som älskar Jesus och ser bönen som en viktig del av det kyrkliga arbetet. Du är trygg i din tro och har en längtan efter att förmedla den till andra. Du är en flexibel och ansvarstagande person som kan arbeta både självständigt och samarbeta med andra i för att nå församlingens mål. Du är öppen och social och har lätt att få kontakt med människor samt har goda kunskaper i själavård.
Tillträde enligt överenskommelse. Du ska vara prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning. Körkort och tillgång till egen bil krävs. Arbetstiden är förlagd även till kvällar, helger och läger.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/sodertalje
Mer information: Henrik Kristing, henrik.kristing@svenskakyrkan.se
08-550 913 60
Intervjuer i församlingen: under v 3-4
Intervju i domkapitlet: 26 januari 2026 Ersättning
