Cirkelledare i Teater, Eskilstuna

Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto / Pedagogjobb / Eskilstuna
2026-01-30


Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet.
• Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik.
Folkuniversitetet i Eskilstuna bedriver öppen kursverksamhet inom estetområdet. Vi vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i studiecirkelform inom ämnet teater, vid ett eller några tillfällen i veckan, kvällstid med tillträde februari 2026.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare i Teater".

Arbetsgivare
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto, http://www.folkuniversitetet.se
Alva Myrdahlsgata 4 (visa karta)
632 18  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Folkuniversitetet

Kontakt
Anna Wahlbäck Jensen
anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se

Jobbnummer
9714914

