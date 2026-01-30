Cirkelledare i Teater, Eskilstuna
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto / Pedagogjobb / Eskilstuna Visa alla pedagogjobb i Eskilstuna
2026-01-30
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet.
• Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik.
Folkuniversitetet i Eskilstuna bedriver öppen kursverksamhet inom estetområdet. Vi vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i studiecirkelform inom ämnet teater, vid ett eller några tillfällen i veckan, kvällstid med tillträde februari 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare i Teater". Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto
, http://www.folkuniversitetet.se
Alva Myrdahlsgata 4 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Anna Wahlbäck Jensen anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se Jobbnummer
9714914