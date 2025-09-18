Cirkelkursledare i Italienska
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2025-09-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Örebro
, Lindesberg
, Karlskoga
, Degerfors
, Laxå
eller i hela Sverige
Medborgarskolan - där intresse blir kunskap
Medborgarskolan ett av Sveriges ledande studieförbund som aktivt arbetar med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår värdegrund humanismen. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor.
Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter för varje medarbetare till kontinuerlig utveckling. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
Här har du chansen till ett roligt och utvecklande extrarbete.
Ditt uppdrag som kursledare
Att vara ledare i Medborgarskolan är ett stimulerande och kreativt arbete. Du möter positiva och engagerade kursdeltagare som hela tiden vill lära sig mer. Samtidigt får du möjlighet att utveckla dig själv och ditt intresse genom att vara ledare för andra. Viktigt är att kunna skapa gott samarbetsklimat och vara pedagogisk samt ha goda ämneskunskaper i det du undervisar i. Att du har utbildning i pedagogik är en fördel men inte ett krav. Det viktiga är att du brinner för ditt ämne och att du har viljan att dela med dig av dina kunskaper. Vi planerar tillsammans kursen och du som kursledare förväntas skapa en arbetsplan i samråd med kontaktpersonen.
Vi satsar och expanderar verksamheten inom ämnesområdet Språk.
Du ska ha goda kunskaper inom det aktuella språket du söker för, i detta fall italienska och gärna ha några års erfarenhet. Du har ett lättsamt sätt, tycker om att ta ansvar och dela din kunskap till andra och vara strukturerad. Berätta hur du är certifierad och om din kompetens i ansökan.
Vad vi kan erbjuda dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande extraarbete några timmar per vecka. Kväll alt helg. Kurserna erbjuds fysiskt på plats i vår teorilokaler. Du får timarvode för uppdraget samt andra utvecklande kursledarförmåner. Du jobbar självständigt med planering av kursen men med stöd av din kontaktperson på Medborgarskolan. Denna tjänst är inte en heltidstjänst utan bör ses som en extrainkomst. Du själv är med i planeringsprocessen och kan påverka tiderna. Vi använder oss av kollektivavtal, cirkelledaravtalet och anställningsformen är en objektsanställning.
Vill du också bli en del av vårt härliga gäng? Ansök och låt oss berätta mer!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen.
Tjänsten avser centrala Örebro, någon kväll i veckan alt. vissa helger på timmar enl ök. Ersättning
Enligt cirkelledaravtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Mickaela mickaela.bergenstrahle@medborgarskolan.se 0197641419 Jobbnummer
9516125