Chufför till snickerier i Stockholmslän
2025-09-15
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Stockholm
, Solna
Vi söker en lastbilschaufför för leverans av skivmaterial i Stockholmsområdet. Transporten sker med en treaxlig lastbil med bakgavellift samt skåp med båda sidorna öppningsbara. Det är en Scania som vi byggde förra året, den är byggd för att göra arbetet smidigt. Utrustad med lådhurtsar samt lådor så att var sak har sin plats.
Vi kör åt Skivspecialisten som ligger i Jordbro industriområde. Deras kunder är mestadels snickerier som bygger måttbeställda inredningar till exempel kök. Vi blir lastade med truck hos Skivspecialisten. Lossningen sker med truck eller av snickeriernas personal. Det är med andra ord inte något fysiskt tungt arbete.
Det är dock ett arbete som ställer krav på att man är rädd om skivorna då dom är ömtåliga och dyra. Att man spänner fast lasten noga, ser till att alla hörnskydd sitter korrekt och kontrollerar truckfören vid lossning så att det inte blir några lossningsskador på godset.
Vi vill att du har ett genuint intresse av chaufförsyrket. Kör bilen lugnt och försiktigt.
Att du har förmågan att få arbetet att fungera effektivt och smidigt.
Att du jobbar för att få en god relation med dina medarbetare, kunden och kundens kunder.
Att du passar tider och har en låg frånvaro från arbetsplatsen.
Företaget har även kranbilar, så erfarenhet från kranbilskörning är meriterande.
Vår främsta resurs är vår personal. Vi månar om vår personal och vill att de ska trivas med sitt arbete. Vi jobbar för att chaufförerna ska stanna länge hos oss, vilka många har gjort genom åren.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
(org.nr 556585-8163)
136 50 JORDBRO Körkort
9509897