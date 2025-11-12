ChopChop AB söker Kock
2025-11-12
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
ChopChop Asian Express är Europas första asiatiska DriveThru restaurang.
Vårt mål är att ha nöjda kunder där vi serverar god asiatisk mat med högkvalitativa råvaror. Vi ska vara ett alternativ till de traditionella snabbmatsrestaurangerna.
Vi söker nu kockar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå avatt bereda och tillaga asiatiska maträtter. Även renhållning av köket ingår i arbetsuppgifterna.
Vi ser dig som söker har:
En god samarbetsförmåga, vi på ChopChop sätter stor vikt på laganda och teamwork. Rätt inställning, vi ser denna egenskap som det absolut viktigaste, med det rätta engagemanget och viljan att ta för sig i arbetet kan man komma långt på en arbetsplats oavsett vad man kan och inte kan.
Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen är krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: Jobb@chopchop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214)
Valsta Torg 2D (visa karta
)
195 50 MÄRSTA Arbetsplats
ChopChop AB - Märsta Jobbnummer
9602115