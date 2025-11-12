ChopChop AB söker Kock

ChopChop AB - Märsta / Kockjobb / Sigtuna
2025-11-12


Visa alla kockjobb i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ChopChop AB - Märsta i Sigtuna

ChopChop Asian Express är Europas första asiatiska DriveThru restaurang.
Vårt mål är att ha nöjda kunder där vi serverar god asiatisk mat med högkvalitativa råvaror. Vi ska vara ett alternativ till de traditionella snabbmatsrestaurangerna.
Vi söker nu kockar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå avatt bereda och tillaga asiatiska maträtter. Även renhållning av köket ingår i arbetsuppgifterna.
Vi ser dig som söker har:
En god samarbetsförmåga, vi på ChopChop sätter stor vikt på laganda och teamwork. Rätt inställning, vi ser denna egenskap som det absolut viktigaste, med det rätta engagemanget och viljan att ta för sig i arbetet kan man komma långt på en arbetsplats oavsett vad man kan och inte kan.
Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen är krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: Jobb@chopchop.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ChopChop AB (org.nr 559008-9214)
Valsta Torg 2D (visa karta)
195 50  MÄRSTA

Arbetsplats
ChopChop AB - Märsta

Jobbnummer
9602115

Prenumerera på jobb från ChopChop AB - Märsta

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ChopChop AB - Märsta: