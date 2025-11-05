Chief Accountant till Tarkett
2025-11-05
Vill du ta nästa steg i din redovisningskarriär i en internationell miljö där hållbarhet, kvalitet och innovation står i centrum? Tarkett söker nu en operativ och affärsnära Chief Accountant till sitt nordiska huvudkontor i Sollentuna.
Här får du en bred och viktig roll med ansvar för redovisning, rapportering och ekonomisk uppföljning - i ett bolag med över 130 års historia och blicken stadigt riktad mot framtiden.
Om rollen
Som Chief Accountant får du en central position i den svenska ekonomifunktionen med både operativt ansvar och möjlighet att påverka processer och rutiner. Du samarbetar nära controlling och rapporterar till Finance Manager/Area Controller Nordic.
I rollen ingår att:
• Ansvara för redovisningen i en av Tarketts svenska enheter
• Säkerställa korrekta månads-, kvartals- och årsbokslut
• Leda och fördela det dagliga arbetet på redovisningsavdelningen
• Kvalitetssäkra rapportering till koncernen i Frankrike
• Delta i revisioner och arbeta med intern kontroll
• Bidra med ekonomiska analyser och insikter som stöd till verksamheten
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din redovisningskompetens och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med helhetsansvar. Du har en ekonomisk utbildning och flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna från ett internationellt bolag. Du är van vid bokslutsarbete, rapportering och har god systemvana, helst i SAP.
För att trivas och lyckas i rollen som Chief Accountant är du trygg i din kompetens och har en naturlig integritet. Du uppskattar att arbeta nära verksamheten och trivs med att ha en roll som kombinerar operativt redovisningsarbete med helhetsperspektiv och utveckling. Du har förmågan att se samband, motivera andra och skapa struktur även när tempot är högt samtidigt som du trivs i en miljö där man hjälps åt och har nära till skratt.
Vi erbjuder
Hos Tarkett får du en bred och utvecklande roll i en internationell koncern med starka värderingar. Du blir del av ett engagerat team på ekonomiavdelningen i Sollentuna, i moderna lokaler med bra kommunikationer och fri parkering. Här får du möjlighet att arbeta med kvalificerade redovisnings- och rapporteringsfrågor i ett företag som tar hållbarhet och långsiktighet på största allvar.
I den här processen samarbetar Tarkett med Jurek och vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström, tel. 070 751 93 43 alternativt marie.kallstrom@jurek.se
Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och är idag en global ledare inom innovativa och hållbara golv- och vägglösningar för både hem och offentliga miljöer. Med 34 produktionsenheter, cirka 12 500 anställda i över 100 länder och en omsättning på över 2,7 miljarder euro är Tarkett en av världens största golvtillverkare.
Bolaget är noterat på Euronext Paris och arbetar målmedvetet med hållbarhet enligt principerna för cirkulär ekonomi.
Läs mer på www.tarkett.se
