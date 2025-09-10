Cheftandläkare
Är du en erfaren tandläkare som har arbetat som chef och med patientsäkerhetsfrågor? I så fall erbjuder nu Folktandvården inom Region Jönköpings län en sällsynt möjlighet: en nyinrättad tjänst som cheftandläkare för Folktandvården. Vårt mål till 2030 är att vara Sveriges bästa tandvårdsorganisation. Kanske är det du som blir vår första cheftandläkare?
Rollen som cheftandläkare
Cheftandläkaren kommer att säkerställa hög odontologisk kvalitet och patientsäkerhet inom Folktandvården, arbeta strategiskt med patientsäkerhetsfrågor och vara övergripande ansvarig för att tandvården bedrivs på ett säkert sätt. Rollen innebär också att vara odontologiskt sakkunnig, driva utveckling av riktlinjer och vårdprogram, utreda vårdskador och avvikelser samt ansvara för Lex Maria-anmälningar. Du blir även rådgivare och stöd till ledningen och verksamheterna i komplexa odontologiska frågor.
Som cheftandläkare leder du patientsäkerhetsarbetet genom ständiga förbättringar - ett arbetssätt som genomsyrar Region Jönköpings län sedan decennier tillbaka. Vårt fokus är att leda med kvalitet som strategi och att skapa långsiktigt värde för patienter och medarbetare genom evidensbaserade metoder och systematiska förbättringar.
Cheftandläkartjänsten är nyinrättad och rapporterar till chefen för innovation och kunskapsutveckling. Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett chefsförordnande med en ungefärlig fördelning på 60 procent cheftandläkararbete och 40 procent kliniskt arbete. Huvudplaceringen är i Folktandvårdens ledningsstab i Jönköping och tillträde sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Folktandvården är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län och vi har det yttersta ansvaret för tandvård i länet. Vi är landets fjärde största folktandvårdsorganisation med ungefär 700 medarbetare som arbetar för att ge länets invånare bästa möjliga munhälsa.
Vi har 26 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen med alla nio odontologiska specialiteter och ett nationellt kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Verksamheten präglas av både affärsmässighet och att vi är en offentlig verksamhet. Det innebär att vi har ett folkhälsoperspektiv, samtidigt som verksamheten är delvis intäktsfinansierad.
Mer om Folktandvården: Folktandvården, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/folktandvarden)Publiceringsdatum2025-09-10Profil
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare och en kunnig och erfaren kliniker. Det är en fördel om du har vetenskaplig kompetens. Du har chefserfarenhet och är van vid både strategiskt och operativt ledningsarbete, och du har arbetat med patientsäkerhet, verksamhetsutveckling och/eller kvalitetsarbete. Du är väl insatt i patientdatalagen och andra avtal och beslutsordningar som reglerar verksamheten.
Vår blivande cheftandläkare behöver ha erfarenhet av att arbeta rådgivande mot ledning och kliniskt verksamma personer. Du behöver även ha erfarenhet av utredningsarbete och vana vid att analysera komplexa, tandvårdsrelaterade händelser. Du är också bekväm med att arbeta i en politiskt styrd organisation, och du kan hantera och samarbeta i ett system med många interna och externa aktörer.
Som person är du trygg och stabil. Du är bra på att samarbeta och lyssna, och du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du drivs av att utveckla processer som bidrar till att förenkla och underlätta i verksamheten, och du har förmåga att engagera andra. Du har hög integritet och förmåga att fatta självständiga beslut. Du är även bra på att strukturera ditt arbete och du håller tidsramar.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift och du har en god digital kompetens. Eftersom resor är en del av jobbet är B-körkort ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Folktandvården är en dynamisk organisation, och vår framtid präglas av behov av innovation och nytänkande. I år har vi därför påbörjat uppbyggnaden av en ny, central enhet för innovation och kunskapsutveckling för att driva på och stötta utvecklingen framåt. Cheftandläkaren blir en nyckelperson inom enheten och inom hela Folktandvården i länet.
Eftersom detta är en ny tjänst kommer du också att ha goda möjligheter att påverka hur tjänsten utvecklar sig. Vi erbjuder även ett nära samarbete med chefer inom tandvården och hälso- och sjukvården, med chefläkarorganisationen och med andra nyckelfunktioner.
Kombinationen av chefläkaruppdraget och det kliniska arbetet gör att du kommer att fortsätta att träffa patienter, så du kan vara trygg med att du fortsätter att utveckla din kliniska kompetens.
Som medarbetare inom Folktandvården får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Mer om förmånerna: Förmåner som anställd, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten, kontakta Henrik Jansson, tandvårdsdirektör, 0722-30 68 50, henrik.a.jansson@rjl.se
, eller Annika Bergman, chef för innovation och kunskapsutveckling, 070-587 29 66, annika.bergman@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2025.
Den första intervjuomgången är planerad till den 15 och 16 oktober 2025.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
