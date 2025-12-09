Chefläkare
2025-12-09
Är du intresserad av att utveckla en organisationskultur som främjar säkerheten för patienter? Välkommen att söka tjänsten som chefläkare i Region Östergötland
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi söker nu en chefläkare med uppdrag inom Region Östergötland.
Chefläkarenheten har ett övergripande uppdrag att följa upp vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten i Region Östergötland. Vår målsättning är att stödja organisationen i att säkerställa en trygg och säker vård, minimera risker samt begränsa antalet vårdskador.
Vårt team består av chefläkare, chefsjuksköterskor och en administratör. Totalt är vi tio medarbetare på enheten.
Vi söker dig som har ett intresse och engagemang för patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och utveckling. Som chefläkare får du en nyckelroll i att, tillsammans med chefsjuksköterskor, chefer och medarbetare, driva förbättringar samt skapa förutsättningar för en trygg, jämlik och kunskapsbaserad vård.
Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
I din roll som chefläkare ingår att ge stöd till ledningen i frågor som rör patientsäkerhet. Du bevakar och representerar Region Östergötlands patientsäkerhetsarbete i olika regionala, sjukvårdsregionala och nationella projekt, forum och arbetsgrupper.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Besluta om och ansvara för anmälan av händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada (till exempel Lex Maria).
Påvisa patientsäkerhetsrisker, föreslå åtgärder och uppföljning för ledningsfunktioner inom regionen.
Genomföra patientsäkerhetsdialoger med verksamheter.
Identifiera och bevaka riskområden inom regionens hälso- och sjukvård.
Bistå verksamheter i deras interna utredningar och analys.
Genomföra utbildningsinsatser inom patientsäkerhetsområdet för medarbetare och chefer.
Föreslå förebyggande insatser för en ökad patientsäkerhet.
Om dig
Du är överläkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av forskning, utvecklingsarbete eller tidigare arbete med patientsäkerhet är meriterande likaså chefs- eller ledarskapserfarenhet.
Vi söker dig som har ett strategiskt och kvalitetsinriktat arbetssätt, är trygg i komplexa beslutssituationer och har förtroendegivande och god kommunikativ förmåga.
Du är en person som vill bidra till en vård som är både kunskapsbaserad och personcentrerad. Därtill är du redo att ta på dig utmaningen att förbättra och utveckla vården för patienternas bästa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidare anställning på 100 % och Du förväntas kunna arbeta i hela Regionen. Placeringsort kan diskuteras. Tillträde snarats efter överenskommelse.
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare (klicka (här). Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vill du veta mer eller diskutera tjänsten innan du söker, hör gärna av dig till chefläkare Elizabeth Nedstrand 010-103 22 73 för ett förutsättningslöst samtal.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
