Chef till socialförvaltningens samlade resurser
2026-04-30
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Socialförvaltningen ansvarar för kommunens Individ & familj, Funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Den tillitsbaserade styrningsmodellen implementeras hos både politik och förvaltning. Förvaltningens uppdrag är att ge stöd och omsorg för bättre livsvillkor för Åstorpsborna.
Hos oss kommer du få möjlighet att vara med på vår förbättringsresa - Socialförvaltningen 2.0, där vi har särskilt fokus på kultur, struktur och ledarskap/medarbetarskap.
Du kommer få möjlighet att utveckla dig själv och verksamheten. Du kommer att ha ett stort utrymme att pröva nya vägar och samtidigt erbjuda en bra arbetsplats för medarbetarna.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som chef ansvarar du för människor, verksamhet och resurser. Du företräder arbetsgivaren, leder medarbetare och säkerställer att verksamheten når sina mål med god kvalitet, god arbetsmiljö och ekonomi i balans.
Avdelningens uppdrag är att säkerställa förvaltningens samlade behov av stöd, så att kärnverksamhet kan leverera det som invånaren efterfrågar.
Avdelningen ansvarar idag för korrekt hantering av inkommande handlingar, registratur samt arkiv. Avdelningen ansvarar också för avgiftshantering, fakturahantering, inköp och upphandling, larm och välfärdsteknik i verksamheterna, systemförvaltning av förvaltningens samlade system samt schema och bemanning.
Avdelningen består i dagsläget av 13 medarbetare. Din förmåga att skapa ett gott samarbete med enhetscheferna, förutsätts för att leverera på Samlade resursers huvuduppdrag.
En av huvuduppgifterna är att samordna behoven av stöd samt säkerställa bemanningen i heldygnsverksamheterna inom givna budgetramar. Eftersom socialtjänsten är i omställning (Nära vård och nya socialtjänstlagen) finns förväntningar på avdelningen att utvecklas i takt med nya krav och förväntningar på förvaltningens verksamheter. I uppdraget ingår också att föredra ärenden i politiska sammanträden, utreda och sammanställa beslutsunderlag och revidera styrdokument.
Du kommer att samarbeta mest med enhetscheferna, men dina närmsta kolleger är verksamhetscheferna och kvalitetsgruppen. Du adjungeras med regelbundenhet till förvaltningens ledningsgrupp. Du rapporterar till förvaltningschef.
Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare med ett genuint engagemang för att utveckla och driva verksamheter framåt. Du leder och lyckas genom att skapa en kultur av tillit och samverkan. Du har erfarenhet och kapacitet att leda en avdelning med stor bredd i uppdraget. Samverkan och samarbete är viktiga delar i uppdraget för att lyckas. Du är strukturerad och målmedveten, vilket gör att du effektivt kan navigera inom ramen för olika lagstiftningar och kompetensområden.
Vi söker dig som har:
En akademisk utbildning relevant för rollen
Flerårig och relevant chefserfarenhet
Erfarenhet från strategisk ledningsnivå
Erfarenhet av en eller flera delar av ansvarsområdet
Erfarenhet av kommunal förvaltning och insikt i kommunal styrning
God förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag. Du blir en del av en engagerad ledning och får stort handlingsutrymme att påverka och utveckla verksamheten. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och förmåner via Epassi samt möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan om verksamheten tillåter. Möjlighet finns också att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
Arbetsprov och personlighetstest kan bli aktuellt i rekryteringsarbetet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322553".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Socialförvaltningen
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 042-640 00
9884072