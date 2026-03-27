Chef till sektionen kommunikationssystem
2026-03-27
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en sektionschef till it-avdelningen som vill vara med och driva vår verksamhet framåt. I tjänsten ingår även att vara förvaltningsledare för förvaltningsområdet Kommunikationssystem. Hos oss får du chansen att arbeta i en miljö där teknik och samhällsuppdrag möts och där ditt arbete skapar nytta för människor varje dag. Publiceringsdatum2026-03-27
Som sektionschef hos oss har du personalansvar, leder medarbetarna och följer upp verksamhetsområdet. Gruppen består av sex anställda och fem konsulter.
Du förväntas bidra aktivt till både sektionens och enhetens fortsatta utveckling. Du kommer att svara för sektionens arbete med bland annat verksamhetsplaner och stötta enhetschefen när det gäller budgetar och prognoser samt avrop av konsulter.
Du ansvarar även för att utveckla förvaltningsområdet, och i nära dialog med verksamhetens systemförvaltare planerar du aktiviteter tillsammans med utvecklingsteamet. Du leder det operativa arbetet för ett engagerat team som arbetar med våra verksamhetskritiska system i Microsoftmiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial examen inom it, teknik eller något annat relevant område. Flerårig relevant arbetslivserfarenhet kan ersätta kravet på utbildning.
Du ska också ha flerårig arbetslivserfarenhet av att
• arbeta med förvaltningsledning inom systemutveckling av webb med Optimizely CMS
• leda, planera och koordinera prioriterade aktiviteter inom systemförvaltning
• säkerställa att nya it-säkerhetskrav, informationssäkerhetskrav, tillgänglighetskrav samt tekniska krav och livscykelhantering genomförs och prioriteras
• rapportera till styrgrupper och andra intressenter
• säkerställa att resurser används effektivt
• identifiera möjligheter för att förbättra systemförvaltningen, vad gäller både processer och tekniska lösningar
• arbeta med agil utveckling samt att leda i förändring och innovation.
Det är meriterande med erfarenhet inom följande områden:
• ledarskapsutbildning och coachning av medarbetare
• avrop och uppföljning av konsulter och licenser samt leverantörsstyrning
• certifiering inom affärsutveckling, verksamhetsstyrning eller projektledning
• arbete inom myndigheter.
Som person har du ett starkt driv och en naturlig förmåga att snabbt identifiera och lösa problem samt en positiv inställning till att hantera komplexa uppgifter.
Som chef inom Riksdagsförvaltningen ska du ha överblick och kunna förstå helheten, agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, stimulera medarbetare till delaktighet och utveckling samt sätta realistiska mål som kan nås inom givna ramar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att kommunicera och samarbeta.
Riksdagsförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden, och anställningen inleds med en provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 17 april 2026.
Referensnummer: 1588-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. I denna process ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Catherine Ghaddar, tf. enhetschef, 08-786 56 15
Martina Brännvall, HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
Anna Nyströmer (Saco-S),
Anneli Löfling (ST)
och Lars Vestberg (Seko), 08-786 40
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
