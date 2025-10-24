Chef till gruppen Materialanalys och Procesövervakning
2025-10-24
Vi vill bli fler! Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi är 200 medarbetare på två orter i Sverige - Luleå och Stockholm. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri.
Vill du leda ett högkompetent team som utvecklar framtidens lösningar för svensk industri? Metallforskningsinstitutet Swerim söker nu en engagerad chef till gruppen Materialanalys och Procesövervakning. Hos oss får du arbeta i en innovativ och internationell miljö där samarbete, utveckling och hållbarhet står i fokus.
Materialanalys och Procesövervakning
Gruppen bedriver industrinära forskning och utveckling inom materialanalys, sensorteknik och procesövervakning. Till exempel utvecklar och implementerar vi avancerade mätmetoder och analyser för industriella miljöer, med fokus på att stärka industrins tekniska höjd och konkurrenskraft. Våra projekt syftar ofta till att ta fram oförstörande och kontaktfria tekniker, samt att utveckla sensorer, mätmetoder och dataanalys för att möjliggöra digital omställning och hållbar industri. Vi samarbetar med några av Sveriges största metallproducerande företag och deltar i både nationella och europeiska forskningsprojekt. Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
• Leda och utveckla gruppen mot uppsatta mål
• Ansvara för verksamhetsplanering, budget och resultat
• Driva förändrings- och utvecklingsarbete inom avdelningen
• Säkerställa hög kvalitet i leveranser och projekt
• Bygga och utveckla relationer med kunder, samarbetspartners och andra grupper
• Bidra till en inkluderande arbetsmiljö
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom forskning, teknik eller industri
• Är kommunikativ, lyhörd och har förmåga att inspirera och engagera andra
• Har relevant akademisk utbildning
• Är van att arbeta strategiskt och resultatinriktat
• Tidigare erfarenhet av att leda eller delta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt eller samarbeten mellan industri och akademi
Meriterande
• Erfarenhet från forsknings- eller utvecklingsprojekt inom materialanalys, sensorteknik eller procesövervakning
• Tidigare arbete i internationell miljö
• Intresse för hållbarhet och digitalisering
Vi erbjuder
• En spännande och utvecklande roll i ett dynamiskt företag
• Möjlighet att påverka och bidra till svensk industris framtid
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Flexibla arbetsformer och goda förmåner
Intresserad?
Tycker du att det låter intressant och vill veta mer? Hör gärna av dig genom att fylla i formuläret nedan senast 17 november 2025. Observera att vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar en lämplig sökande, vilket innebär att vi kan tillsätta tjänsten innan deadline. Du får en bekräftelse på att Swerim har tagit emot din ansökan. Vi ser fram emot att få höra mer om dig och vad du vill bidra med hos oss.Kontakt
• Anna Söderbäck, HR, anna.soderback@swerim.se
• Tania Irebo Schwartz, Affärsområdeschef Produktionsteknik, tania.irebo@swerim.se
• Adam Ståhlkrantz, Sveriges Ingenjörer, adam.stahlkrantz@swerim.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerim AB
(org.nr 556585-4725), https://www.swerim.se Arbetsplats
Swerim AB Jobbnummer
9574260