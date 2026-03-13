Chef till enheten för utvecklingsstyrning
Utbetalningsmyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utbetalningsmyndigheten i Stockholm
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som enhetschef för den nya utvecklingsstyrningsenheten kommer ditt uppdrag att vara att ta ett helhetsgrepp om Utbetalningsmyndighetens övergripande utveckling.
Ditt ledarskap kommer att vara avgörande för hur vi utvecklar en sammanhållen, innovativ och framtidssäker myndighet.
Du kommer att ansvara för att leda och samordna myndighetens övergripande verksamhetsutveckling och verksamhetsarkitektur, utveckla myndighetens innovationsarbete, koordinera myndighetens operativa och taktiska planering samt säkerställa en enhetlig utvecklingsstyrning och prioritering tvärs över hela myndigheten. Du kommer ha verksamhets- och personalansvar inom ramen för enhetens uppdrag.
Rollen är placerad inom den nyetablerade avdelningen för ledning och utvecklingsstyrning. På avdelningen finns också säkerhetsenheten, kommunikation- och samverkansenheten och ledningsstaben.
Enheten utgör ett strategiskt verktyg för generaldirektören och ledningen att driva särskilda utvecklingsinitiativ och säkerställa att myndigheten ligger i teknisk och metodmässig framkant. Du ansvarar för att skapa struktur, styrning och långsiktig riktning i utvecklingsarbetet, samtidigt som du säkerställer genomförandekraft. Arbetet sker i nära samverkan med övriga avdelningar och chefer, där du förväntas vara en samlande kraft som skapar helhet, prioritering och tydlighet.
Vi söker dig som har
• Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för rollen.
• Minst tre års erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete.
• Minst tre års erfarenhet av personalansvar, varav minst ett år för specialister.
• Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsarkitektur, digitalisering eller innovationsledning.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet av arbete med statlig sektors styrning och beslutsprocesser.
• Erfarenhet av att bygga upp nya funktioner eller verksamheter.
• Erfarenhet av att leda större myndighetsövergripande projekt eller program.
• Erfarenhet av att utveckla verksamhet där agila arbetssätt dominerar.
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas i rollen som enhetschef ser vi att du är trygg i ditt ledarskap och har god samarbetsförmåga. Du är strategisk, strukturerad och tydlig. Vidare har du hög integritet, är utvecklingsorienterad samt har förmåga till helhetssyn.Publiceringsdatum2026-03-13Övrig information
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Du kan komma att krigsplaceras på myndigheten. Arbetspsykologiska tester kommer att bli aktuellt under rekryteringsprocessen.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.https://ubm.se/jobba-hos-oss/formaner
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta avdelningschef Therese Pelow på 010-175 12 40. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) telefon 010-572 75 78, Mattias Kollberg (Seko) telefon 010-482 17 59 och Michael Ohlsson (ST) 010-5727512. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071) Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Jobbnummer
9795229