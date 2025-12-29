Chef Produktionsplanering
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With
cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction
equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,
Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.
Learn more at www.epirocgroup.com.
Har du erfarenhet av ledarskap i produktionsmiljö och drivs av att skapa struktur och förbättringar? Hos Epiroc börjar allt med människor - och nu söker vi en engagerad och kommunikativ Planeringschef som vill vara med och forma framtidens produktion i Örebro!
Som Planeringschef får du en nyckelroll i produktionsledningen och leder ett kompetent team av planerare för att säkerställa ett effektivt, hållbart och flexibelt produktionsflöde.
Följ med oss när vi accelererar transformationen!
Bli en del av vårt team
Epirocs division Underground har sin produktion i Örebro där vi tillverkar och levererar gruvutrustning med hela världen som marknad. Som Planeringschef rapporterar du till vår Produktionschef och har en viktig roll i produktionsledningen, och tillsammans skapar vi produkter och team i världsklass.
Du blir en del av ett engagerat och inkluderande team där samarbete och öppenhet är centrala värden. Vi arbetar nära varandra över funktionerna för att utveckla både verksamheten och våra medarbetare. Dina idéer och ditt teams insikter tas på allvar - här har du möjlighet att påverka och bidra till ett säkert, hållbart och effektivt produktionsflöde.
Ditt uppdrag
Som Planeringschef leder du en grupp om ca 12 produktionsplanerare samt en huvudplanör. Du ansvarar för att skapa en god arbetsmiljö och stark sammanhållning i gruppen. Tillsammans med ditt team säkerställer du att produktionsmålen uppnås i samarbete med övriga funktioner.
Du arbetar nära huvudplanören för att optimera planeringsprocessen och följa upp produktionsplaner mot tillgänglig kapacitet. Du ansvarar även för att översätta marknadsbehov till utleveransplaner i nära dialog med produktionsledningen. Vidare stödjer du initiativ kopplade till digitalisering inom planeringsområdet och bidrar till att öka flexibiliteten i produktionen genom förbättringsaktiviteter.Publiceringsdatum2025-12-29Profil
Vi söker dig som är en trygg ledare med erfarenhet av personalansvar och som trivs med att coacha, skapa teamkänsla och driva förändring. Du är lösningsorienterad, flexibel och har förmågan att hantera oförutsedda situationer på ett strukturerat sätt.
För att lyckas i rollen har du:
* Flera års erfarenhet av ledande arbete i en dynamisk produktionsmiljö.
* God förståelse för produktionsprocesser och gärna teknisk kompetens.
* Erfarenhet av produktionsplanering och arbete i ERP-system (M3 eller liknande).
* Flytande svenska och goda kunskaper i engelska (koncernspråk).
Vi värdesätter om du har ett intresse för digitalisering och förbättringsarbete - och en vilja att driva utveckling tillsammans med ditt team.
Placering och resor
Denna position är placerad i Örebro, Sverige. Tjänsten förutsätter närvaro på plats och möjligheten till distansarbete är därmed begränsad.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
* Globala karriärmöjligheter.
* Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
* Samhällsengagemang.
* Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den11 januari 2026. Ansökningar granskas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Rekryterande chef: Andreas Fall, Production Manager, +46721450852, andreas.fall@epiroc.com
Rekryteringsspecialist: Lisa Ström, +46761032813, lisa.strom@epiroc.com Ersättning
