Chef (Kriminalvårdsinspektör) inom hälso- och sjukvård, Borås

2025-10-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården är en egen vårdgivare som bedriver viss öppen hälso-och sjukvård på primärvårdsnivå och viss psykiatrisk öppenvård. I region väst arbetar sjuksköterskor, psykologer samt ett antal upphandlade allmänläkare och psykiatriker på de sjukvårdsmottagningar som finns på våra häkten och anstalter. Vi rekryterar tre chefer med ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal som delas in geografiskt på respektive orter:
• Chef 1, Halmstad, Borås och Vänersborg
• Chef 2, Mariestad och Tidaholm
• Chef 3, Göteborg (flera verksamhetsområden)
I nästa steg av din ansökan kommer du att få ange vilket geografiskt chefsområde du är intresserad av och vilken placeringsort du önskar. Du kommer att vara chef över sjukvårdspersonal inom flera verksamhetsområden med geografisk spridning inom regionen enligt ovan. Du rapporterar till kriminalvårdschef på den placeringsorten du anställs på, regerbundna resor, utbildningar och samverkan ingår även i tjänsten.
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten löpande samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare inom hälso- och sjukvård. Som kriminalvårdsinspektör inom hälso- och sjukvård genomför du även utredningar, tar fram beslutsunderlag, lämnar förslag till beslut i olika sjukvårdsfrågor och ser till att nya rutiner och föreskrifter implementeras. Du är rådgivare och bollplank för chefer och vårdpersonal i verksamheterna och ett strategiskt stöd för kriminalvårdscheferna. Du ingår i regelbunden samverkan och samarbete på nationell nivå med verksamhetsexperter, medicinskt ledningsansvariga och psykologiskt ledningsansvariga inom hälso- och sjukvård samt med vårdgivarens representanter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och fördela arbete inom hälso- och sjukvård och har arbetat med vårdutveckling. Du är trygg i din yrkesroll och har en hög nivå av personlig mognad. Du trivs med både operativt arbete samt administrativa uppgifter och har erfarenhet av att skriva rapporter eller utredningar på ett koncist och begripligt språk. Du har en analytisk förmåga och är van att överblicka komplexa helheter.
För arbetet krävs ett nära samarbete med personal vilket förutsätter en god samarbetsförmåga, professionalitet och lyhördhet. Du trivs i en roll där du å ena sidan operativt leder grupper och individer samtidigt som du effektivt fördelar resurser och kompetenser regionalt och självständigt planerar och driver ditt arbete framåt. Du är van vid att följa regler och bestämmelser och har god kunskap och erfarenhet av systematiskt arbete inom patientsäkerhet och lagstiftningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att arbeta med vårdutveckling i en arbetsledande roll
• Akademisk utbildning med legitimation inom hälso- och sjukvård
• God kännedom om hälso- och sjukvårdslagstiftningen
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det meriterande om du har:
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Erfarenhet av hälso- och sjukvårdsarbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• Erfarenhet av att leda tvärprofessionella team inom hälso- och sjukvård
• God kännedom om komplex psykiatrisk problematik
• Erfarenhet av planerings-, analys- och uppföljningsarbete
• Erfarenhet av utredningsarbete och/eller projektarbete
• Erfarenhet av breda samordningsuppdrag
• Andra relevanta språkkunskaper utöver svenska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
