Chef för rättsenheten
Sjöfartsverket / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Norrköping
, Oxelösund
, Trosa
, Västervik
, Södertälje
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Chef för rättsenhetenmed placering i Norrköping
Sjöfartsverket är en förvaltningsmyndighet, men också ett affärsverk. Rättsenheten är ansvarig för den rättsliga styrningen inom Sjöfartsverket, vilket innefattar bland annat att stärka myndighetsrollen och statstjänstemannarollen. I enhetens uppdrag ingår exempelvis den juridiska kvalitetsgranskningen, att förvalta arbetsordningen, att samordna tillämpningen av Sjöfartsverkets föreskrifter och att företräda myndigheten i samtliga rättsliga sammanhang. Enheten anvarar vidare för registratur- och arkivfunktionerna.
Rättsenheten tillhör avdelningen Centrala funktioner och består av sektionerna Arkiv och registratur samt Juridik. Sektionen för Arkiv och registratur består i dagsläget av tio personer och en sektionschef. Sektionen för juridik består av sju verksjurister och här finns det för närvarande en t.f. sektionschef. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som chef för rättsenheten ansvarar du för enhetens framdrift och visar vägen i enhetens fortsatta utvecklingsresa. Du leder, motiverar och utvecklar din personalgrupp samt skapar rätt förutsättningar för att din personal och dina kollegor ska kunna trivas och prestera på en högkvalitativ nivå för att nå uppsatta mål. Du har personalansvar, vilket innefattar ansvar för arbetsmiljö, budget och verksamhet, för totalt 18 medarbetare, som alla är placerade i Norrköping. Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Centrala funktioner och rapporterar till avdelningsdirektören.
Vem är du?
Vi söker dig som har juristexamen (lägst 270 högskolepoäng) och som har aktuell, flerårig erfarenhet av kvalificerat och varierat juridiskt arbete inom statlig verksamhet. Du har också en gedigen erfarenhet av rättsprocesser, såväl i allmän som förvaltningsrättslig domstol. Du har chefserfarenhet och är van att arbeta i moderna IT-system. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att stötta operativ verksamhet
god förståelse för förvaltningsrättsliga frågor inklusive arbete inom arkiv och registratur
arbetserfarenhet från statlig myndighet, gärna affärsverk
flerårig arbetserfarenhet avseende rättsliga frågor inom ett eller flera av Sjöfartsverkets verksamhetsområden
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är mål- och resultatorienterad på strategisk nivå och välkomnar digitala verktyg och processer. Ditt förhållningssätt präglas av nytänkande och framåtanda, med vilja, förmåga och mod att driva utveckling och förenkling. Du har god förmåga att göra korrekta avvägningar, prioriteringar och fatta självständiga beslut. Du har ett kommunikativt, coachande och tillitsbaserat ledarskap som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet, engagemang och ansvarstagande. Du kommunicerar med tydlighet och med god pedagogisk förmåga. Du är prestigelös och har god självinsikt. Din personliga integritet och din relationskapande förmåga gör att du kan bygga starka samarbeten med andra delar i organisationen och skapa en kultur där vi bidrar till varandras framgång och utvecklig. Du är också strukturerad, självgående och levererar enligt beslutade tidsplaner.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som ska tillsättas snarast.
Intervjuer kommer att hållas via Skype 16 och 21 april.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Avdelningsdirektör/Chefsjurist Lisa Lewander, 010-4786056 eller lisa.lewander@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 31 mars 2026.
Diarienummer: 26-01610
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Lisa Lewander lisa.lewander@sjofartsverket.se Jobbnummer
9794887