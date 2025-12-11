Chef för projektenheten

Vill du vara med och utveckla hållbara miljöer där människor trivs, bor och verkar? Vi söker nu en chef för Projektenheten, en nyckelroll på vår samhällsbyggnadsförvaltning där strategiskt ledarskap möter praktisk genomförande. Här får du möjligheten att driva framtidens samhällsbyggande tillsammans med oss!
Som chef för Projektenheten blir din viktigaste uppgift att vara en närvarande och engagerad ledare som skapar förutsättningar för dina medarbetare att lyckas. Du leder, motiverar och utvecklar ett kompetent team av projektledare som tillsammans planerar och genomför kommunens investeringsprojekt från förskolor och skolor till gator, parker och vårdboenden.
Du har det samlade ansvaret för enhetens personal, verksamhet och ekonomi. I uppdraget ingår att leda och följa upp arbetet mot uppsatta mål samt att säkerställa att projekten genomförs effektivt, hållbart och med hög kvalitet. Du kommer i dagsläget att leda 5 projektledare inom olika kompetensområden. Genom att skapa struktur, tydlighet och arbetsglädje bidrar du till en kultur där ansvar, delaktighet och yrkesstolthet är centrala värden.
Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar, vilket innebär att du även kommer att projektleda egna projekt. Du driver utvecklingen av arbetssätt, processer och styrning inom samhällsbyggnadsområdet. Du arbetar nära andra enheter och funktioner, och samverkar med entreprenörer, konsulter och interna beställare och intressenter för att säkerställa att kommunens bygg- och anläggningsprojekt genomförs på bästa sätt.
Hos oss får du ett ledaruppdrag med tydlig samhällspåverkan. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor och ett uppdrag där du får leda både människor och projekt mot framtidens Kumla. Vi har en ledarplattform som tydliggör vårt erbjudande kopplat till behov, förväntningar och krav på chefer/ledare på olika nivåer och i olika faser av anställningen. Som ny chef i Kumla deltar du under det första året i introduktion och utbildning kopplat till uppdraget som chef. Som chef deltar du också tillsammans med dina 100 chefskollegor på chefsfrukost och ledarforum ett antal gånger per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje i din grupp.
Du har:
* Relevant högskoleutbildning inom bygg, anläggning, teknik, fastighet eller annat område som bedöms likvärdigt.
* Flerårig erfarenhet av att leda projekt eller verksamhet inom bygg- och anläggningssektorn.
* God förståelse för ekonomi, styrning och projektprocesser.
* Kunskap om entreprenadsjuridik (AB, ABT, ABK) och offentlig upphandling (LOU).
Det är meriterande om du har:
* Tidigare chefserfarenhet
* Erfarenhet från entreprenadsidan
Som person är du strategisk och lösningsorienterad med förmåga att se både detaljer och helhet. Du är bra på att skapa förtroende och tillit och är bra på att skapa gott samarbete. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
