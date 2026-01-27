Chef för Marinteknik
Sjöfartsverket / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-01-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Norrköping
, Oxelösund
, Trosa
, Västervik
, Södertälje
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Chef för Marinteknik med placering i Norrköping
Vill du leda några av Sveriges bästa tekniker som arbetar med marina system? I så fall kan du vara den chef vi söker. Marinteknik finns på olika orter över hela landet och arbetar med att utföra ombyggnad och service på Sjöfartsverkets utrustning i fyrar, båtar och övriga marina landsystem som stödjer sjöfarten. Vissa av systemen är verksamhetskritiska och gruppen håller därför beredskap för akuta fel. Marinteknik har även ansvar för Sjöfartsverkets centralförråd i Norrköping där också en verkstad för tillverkning och reparationer finns. Utöver det ansvarar också Marinteknik för lokalförvaltning och vaktmästeri på huvudkontoret i Norrköping.
Chefsuppdraget
Ditt uppdrag som chef inom Marinteknik kommer bli att leda arbetet, stödja och utveckla dina medarbetare och tillsammans med dem utveckla verksamheten. Du har personalansvar för 29 medarbetare. I chefsuppdraget ingår arbetsmiljöansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar. För de dagliga frågorna har du operativt stöd av tre stycken erfarna arbetsledare. Du ingår i ledningsgruppen för affärsområde Bygg och teknik som har ansvar för förvaltning och underhåll av infrastrukturen i farleder och andra tekniska stödsystem.
Vem är du?
Vi söker dig som som är intresserad av att leda en teknisk verksamhet och som drivs av att samarbeta med och leda andra. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en aktuell och flerårig chefserfarenhet som innefattat personal- och arbetsmiljöansvar för en större personalgrupp i första linjen. Det är meriterande om du själv själv har yrkeserfarenheter från farledsmiljöer, har erfarenhet av fältarbete och förstår de maritima tekniska förutsättningarna. Har du elbehörighet är det meriterande då mycket av gruppens arbete handlar om åtgärder i olika typer av elsystem.
Vi lägger stor vikt vid ledaregenskaper så som din förmåga att vara kommunikativ genom att både kunna förmedla ett tydligt budskap och att aktivt lyssna på och ta in andras åsikter. Vi vill därför att du har hög samarbetsförmåga med en god förmåga att bygga och bibehålla goda relationer.
Vi söker dig som är engagerad, kan ta egna initiativ och som har förmåga att leda verksamheten och dina medarbetare för en hög måluppfyllelse. Du behöver ha ett affärsmässigt tankesätt och ett driv för förbättringar och utveckling som kan effektivisera verksamheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För oss är det självklart att prioritera arbetsmiljön högst och vi vill att du delar det synsättet.
Eftersom verksamheten bedrivs på flera platser i Sverige ingår regelbundet resande i tjänsten och B-körkort är därför ett krav.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket. Särskilda tester av chefsegenskaper kan bli aktuella.
Varför ska du välja Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vi arbetar aktivt för mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast enligt överenskommelse. Intervjuer för tjänsten kommer att genomföras med start från och med v 7, 2026.
Upplysningar
Affärsområdeschef Johan Winell, 010-4784927 , johan.winell@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Publiceringsdatum2026-01-27Så ansöker du
Registrera din ansökan senast den 1 februari 2026, uppge diarienummer 26-00564.
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Affärsområdeschef
Johan Winell johan.winell@sjofartsverket.se Jobbnummer
9708001