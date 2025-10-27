Chef för enheten för analys- och verifieringstjänster
2025-10-27
Vill du vara med och forma framtidens mobilitet och samtidigt bidra till ett säkrare och mer hållbart transportsystem? Vi söker nu en driven och strategisk enhetschef som vill ta ansvar för en snabbt växande enhet med hög teknisk höjd och stor påverkan. Här får du möjlighet att kombinera ledarskap, affärsutveckling och teknisk spets i en roll med stor frihet och stort ansvar.
Om oss AstaZero är världens första fullskaliga testanläggning för aktiv trafiksäkerhet. Vi är en del av RISE och arbetar i nära samverkan med industri, akademi och samhälle för att utveckla och testa framtidens lösningar inom mobilitet, automation och uppkoppling. Vår verksamhet växer snabbt, både i omfattning och teknisk komplexitet. Vi står därmed inför en spännande fas där vi utvecklar våra tekniska miljöer, tjänster och kommersiella erbjudanden i takt med industrins behov. Om rollen Som chef för enheten analys- och verifieringstjänster har du ett helhetsansvar, från personal och kultur till leveranser, ekonomi och strategisk utveckling. Du leder ett team på cirka 12-15 medarbetare, med förväntad tillväxt framöver. Rollen är bred och dynamisk, med stort fokus på att utveckla både gruppens tekniska förmåga och våra tjänster i ett högt tempo.
Du ingår i AstaZeros ledningsgrupp och arbetar nära VD, CTO, CPO samt andra enhetschefer inom R&D. I samverkan med affärsutvecklare och controller ansvarar du för att forma och driva enhetens kommersiella erbjudanden, säkra finansiering och hantera budget och orderstock. Du bidrar aktivt till strategiska initiativ och affärsutveckling, samtidigt som du utvecklar och förfinar de tjänster enheten levererar.
Som enhetschef leder och utvecklar du teamet, både vad gäller kultur, kompetens och arbetsklimat. Du ansvarar även för att säkerställa att gruppens tekniska förmågor håller hög kvalitet och är anpassade för framtidens behov. Du driver förmågestrategin och följer upp forskningsprojekt, där du tillsammans med CTO/CPO och andra enhetschefer ansvarar för innehåll, leveranser och kontinuerlig utveckling. I detta arbete samarbetar du även med externa aktörer som Euro NCAP, ISO och UNECE, där du representerar AstaZero i projekt och partnerskap som bidrar till både teknisk utveckling och samhällsnytta.
I rollen förväntas bidra till att höja AstaZeros tekniska och kompetensmässiga nivå, och skapa konkret värde för våra kunder inom områden som produktivitet, time to market och andra kritiska parametrar för fordonsindustrin. Resultaten mäts bland annat genom beläggningsgrad, medarbetarnöjdhet, projektkvalitet och förmågan att omsätta strategi i praktiken.
Tjänsten är placerad i Göteborg, Lindholmen och innebär regelbundna resor inom Sverige och internationellt, ca en till två gånger i månaden.
Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs, antingen senare i denna process eller i framtiden.
Vem är du? Du är en målmedveten och engagerad ledare som trivs i komplexa miljöer med många kontaktytor. Du kombinerar ett helhetstänk med förmågan att leverera resultat och har en naturlig känsla för både människor och affärer. Du är lika bekväm i teknikens detaljer som i strategiska diskussioner och skapar struktur, energi och framdrift i allt du gör. Som ledare motiveras du av att nå resultat samtidigt som du bygger starka, samspelta team där människor växer och bidrar till helheten. Du trivs med att driva projekt framåt med hög kvalitet och tempo, oavsett om det gäller forskningsansökningar, komplexa projekt eller kundsamarbeten. När utmaningar uppstår tar du initiativ, hittar lösningar och behåller fokus på målet. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och skapar lätt förtroende både internt och externt, samtidigt som du inspirerar till engagemang och positiv stämning i teamet.Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Civilingenjör eller högre utbildning inom ett för enheten relevant område
Erfarenhet av att leverera flera framgångsrika projekt inom komplett test och validering av kollisionsundvikande system för fordon, motsvarande en tid av minst fem år, och lett projekt i området under minst tre år.
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik framtagning av strategiska planer (förmågeplaner, test- och valideringsplaner)
Dokumenterad erfarenhet av verktygskedjeutveckling- från framtagning av objektiva provmetoder via virtuella och blandade test till fysiska test och slutligen validering av kollisionsundvikande system.
Dokumenterad förmåga att kommunicera framgångsrikt internt och externt, med olika typer av organisationer som RISE, övrig akademi, forskningsfinansiärer och industri
Flytande engelska och svenska i tal och skrift
B-körkort samt tillgång till egen bil
Meriterande:
Lastbilskörkort, drönarkort, pilotutbildning eller kustskeppare
Ytterligare språk, t.ex. tyska, japanska eller franska
Nätverk inom akademi, forskningsfinansiärer och industri
Är vi rätt för varandra? Hos AstaZero får du en unik möjlighet att vara med och påverka framtidens mobilitet och trafiksäkerhet. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team som drivs av teknik, innovation och samhällsnytta. Här får du stort eget ansvar, tydligt mandat och möjlighet att sätta din prägel på både organisation och resultat.
Vi erbjuder en arbetsplats där teknik och människa möts, där idéer blir verklighet och där du faktiskt kan bidra till att rädda liv.
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta Peter Janevik, Enhetschef AstaZero, +46 10 516 61 43. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Sista ansökningsdag är 7 november, 2025.
Våra fackliga representanter är Ulf Nordberg, SACO, 010-516 69 59 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61. Ersättning
