Chef Fastighetsservice till AB Karlskronahem
Adecco Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
2026-02-05
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad i människors vardag? Trivs du i en roll där du får kombinera ledarskap med närvaro i den dagliga driften, och där service, kvalitet och omtanke står i centrum? Då kan du vara den chef vi söker till vår avdelning Fastighetsservice.
Om Fastighetsservice
Fastighetsservice är en av Karlskronahems mest centrala funktioner och ansvarar för drift, skötsel och inre lägenhetsunderhåll i hela vårt fastighetsbestånd. Avdelningen arbetar nära både hyresgäster och övriga delar av organisationen, och utgör en viktig länk mellan vår långsiktiga fastighetsförvaltning och den dagliga upplevelsen av våra bostadsområden.
Avdelningen består idag av 14 medarbetare som hanterar fastighetsservice med bovärdar, miljövärdar och reparatörer. Områden som yttre/inre skötsel, underhåll samt teknik kommer succesivt att utvecklas till att omfatta mer arbete i egen regi och således fler medarbete och eventuellt även arbetsledare. Avdelningen är en viktig del för Karlskronahems sociala ansvarstagande vad avser arbetsmarknadsåtgärder för att tillhandahålla praktikplatser, arbetsträning och ferieplatser.
Som Chef Fastighetsservice ansvarar du för att leda, utveckla och säkerställa kvaliteten i avdelningens arbete. Du har ett helhetsansvar som sträcker sig från strategisk planering och budgetarbete till daglig operativ styrning och närvaro ute i våra bostadsområden.
Du leder avdelningens medarbetare och ansvarar för arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekrytering. En viktig del i uppdraget är att fortsätta utveckla Fastighetsservice samt bygga upp yttre och inre skötsel samt teknisk drift då detta idag sköts externt. Du arbetar nära både interna och externa samarbetspartners. Du rapporterar till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp.
Om dig
Du har en relevant utbildningsbakgrund och gedigen erfarenhet från fastighetsområdet. Du är trygg i rollen som ledare och har dokumenterad erfarenhet av personalansvar, där du arbetat både operativt och strukturerat med att leda och utveckla medarbetare. Du har god förståelse för fastighetsnära processer och de krav som ställs på en modern fastighetsserviceverksamhet samt vilja att bygga upp verksamheten med de delar som idag sköts externt. Kunskap om offentlig upphandling och god systemvana är viktiga delar av din kompetens. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har lätt att kommunicera med olika typer av intressenter.
Som person är du stabil, ansvarsfull och lösningsorienterad. Rollen innebär en balans mellan långsiktig utveckling och praktiskt ledarskap. Det är en vardag som passar dig som trivs med omväxling, ansvar och möjligheten att påverka både verksamhet, arbetsgrupper och våra hyresgästers upplevelse av sitt boende.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Karlskronahem
Karlskronahem är Karlskronas största bostadsbolag och en del av Sveriges Allmännytta. Vi skapar trygga och hållbara hem för människor i alla livets skeden - med samhällsansvar och affärsmässighet i balans. Vår vision är att vara en stolt framtidsbyggare för generationer. Det innebär att vi tar ansvar för våra hyresgäster, fastigheter och vår egen utveckling. Vi växer, förvaltar och förbättrar - alltid med omtanke och kvalitet i fokus.
Som en del av Karlskronahem är du med och gör skillnad - varje dag. Ditt engagemang påverkar bolaget, vårt resultat och våra hyresgäster. Vi är cirka 45 personer på arbetsplatsen som tillsammans bygger och formar Karlskronahem, samtidigt som vi bidrar till Karlskrona kommuns utveckling.
För din kännedom
Tjänsten är på heltid, med placering i Karlskrona. Tillträde sker enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.
I denna rekrytering samarbetar Karlskronahem med Adecco.
Sista ansökningsdatum är dock 1/3 2026 men ansök redan idag då vi tillämpar löpande urval i rekryteringen.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig Rekryteringskonsult Carina Falck på carina.falck@adecco.se
alternativt på telefon 0736-847245.
Frågor om tjänsten.
Richard Gustafsson, VD
0455-30 49 10
richard.gustafsson@karlskronahem.se
Fackliga företrädare
Jonas Andersson, Projektledare skador, Vision
Jonas.andersson@karlskronahem.se
0455-303422
Anna-Karin Hallström, Kundservice, Vision
Anna-karin.hallstrom@karlskronahem.se
0455-304912
Varmt välkommen med din ansökan!
