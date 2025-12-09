Chef/Director Projekt Mitt till Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en betydande del i vårt samhällsviktiga uppdrag och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att samhället alltid fungerar och kan utvecklas.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Vi söker nu en engagerad, driven och erfaren ledare till rollen som Chef för Projekt Mitt inom Anläggningsinvestering hos oss på Vattenfall Eldistribution AB.
Vi är mitt uppe i en spännande tillväxtresa där vi kraftigt ökar anläggningsinvesteringarna i vårt elnät vilket bl.a. inneburit att vi har rekryterat in många kompetenta medarbetare till avdelningen under den senaste tiden. Avdelningens huvudsakliga uppdrag är att ta fram förstudier med tillhörande beslutsunderlag och projektbeskrivningar samt att projektleda, upphandla och genomföra beslutade anläggningsprojekt för vårt region- och lokalnät i Mellansverige.
I rollen som chef/Director för Projekt Mitt inom Anläggningsinvestering kommer du att ta dig an flera spännande och utvecklande uppgifter, däribland att ansvara för enhetens operativa uppdrag med både kvalitativa och kvantitativa mål, leda sju avdelningschefer samt delta i Anläggningsinvesterings ledningsgrupp.
En viktig del av din roll är att bygga starka hållbara relationer både internt och externt. Vi tror därför att din förmåga och vilja att kommunicera och samarbeta är av stor betydelse. För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har ett genuint intresse för ledarskap, verksamhetsutveckling och en förmåga att strategiskt utvärdera behov och prioritera insatser för att leda mot bästa möjliga resultat.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
Civilingenjörsutbildning inom relevant område såsom elektroteknik, energiteknik, maskinteknik eller liknande
Flerårig erfarenhet av att vara chef och leda andra chefer, gärna från energi-, infrastruktur-eller byggbranschen
Erfarenhet av att arbeta inom större organisationer gärna med fokus på tekniska projekt eller infrastrukturprojekt, där förmågan att arbeta processorienterat är viktig.
God kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt samt förmåga att föra dialog och skapa presentationer och rapporter på svenska och engelska.
God förmåga att skapa förtroende och i samarbete med andra nå resultat.
Du drivs av att utveckla både människor och arbetssätt och har förmågan att inspirera och få dina medarbetare att växa och tillsammans med övriga kollegor inom Vattenfall Eldistribution känna sig engagerade i vår spännande och viktiga utveckling.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Placeringsort
Solna
Kontaktpersoner
För frågor gällande tjänsten kontakta rekryterande chef Mats Engstedt, Vice President Anläggningsinvestering på +46 70-384 90 26 eller mats.engstedt@vattenfall.com
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Vattenfall Eldistribution är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Vattenfall Jobbnummer
9636266