Chef arbetsdrift och sysselsättning, anstalten Umeå

2025-11-14
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, förpackning/montage m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Vi söker en trygg och erfaren chef som vill leda och utveckla arbetsdrift och sysselsättning framåt, bygga självständiga team och driva en hållbar verksamhetskultur.
Vi söker dig som i rollen som chef (kriminalvårdsinspektör) för arbetsdrift och sysselsättning vill vara med och föra den växande verksamheten in i framtiden. Vi vänder oss till dig som är en trygg ledare, du som genom ditt ledarskap skapar stabila, ansvarstagande, självständiga arbetsgrupper. Vi vänder oss till dig som är väl förtrogen med chefens årshjul med allt vad det innebär av systematiskt arbetsmiljöarbete, arbete med värderingsfrågor och bemötande, medarbetarsamtal, lönerevision mm.
Alla som verkställer ett straff i fängelse ska ha sysselsättning för att främja återanpassningen i samhället. På anstalten Umeå finns just nu produktion inom trä, metallindustri och textil. Du blir chef för de produktionsledare som leder de intagna i den dagliga driften. Som chef för arbetsdriften planerar, leder och fördelar du arbetet för produktionsledare. Du bidrar i ledningsgruppens utvecklingsarbete i samarbete med verksamhetens övriga chefer, både lokalt på anstalten Umeå och i verksamhetsområde Umeå i helhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av arbete som chef i offentlig sektor
• Erfarenhet av socialt arbete eller arbete inom yrkesutbildning
• Erfarenhet av Arbetsledning inom produktion eller lager/logistik
• Erfarenhet av indirekt ledarskap
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Ersättning
