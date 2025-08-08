Chef arbetsdrift och sysselsättning, anstalten Härnösand
2025-08-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Saltvik omfattar anstalterna Saltvik, Härnösand och Ljustadalen samt häktet Saltvik. Inom verksamhetsområdet finns en stor bredd från den öppna kvinnoanstalten Ljustadalen till den slutna anstalten Saltvik som utöver normalavdelningar också har en av landets tre säkerhetsenheter. Även anstalten Härnösand är en sluten anstalt. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar inom anstalternas förpackning/montering, tvätteri eller trä- och mekanisk industri. Till anstalten respektive häktet Saltvik tar du dig enkelt med buss eller med bil och parkerar på vår personalparkering. Anstalten Härnösand ligger mitt i tätorten med goda bussförbindelser och personalparkering. Anstalten Ljustadalen ligger strax utanför Birsta och erbjuder också personalparkering och möjlighet till goda bussförbindelser.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Alla som verkställer ett straff i fängelse ska ha sysselsättning för att främja återanpassningen i samhället. På anstalten Härnösand finns snickeri, tvätteri och textilproduktion. Du blir chef för de produktionsledare som leder de intagna i den dagliga driften. Inom ansvarsområdet arbetsdrift/sysselsättning ligger också annan strukturerad verksamhet (ASV) såsom studiegrupper och skapande verksamhet. Du har även personalansvar för ett antal kriminalvårdare som arbetar dels med intagna inom ASV, dels som utredare. Totalt har du ansvar för en arbetsgrupp på 19 medarbetare. Som chef för arbetsdriften planerar, leder och fördelar du arbetet för produktionsledare och kriminalvårdare. Du bidrar i ledningsgruppens utvecklingsarbete i samarbete med verksamhetens övriga chefer, både lokalt på anstalten Härnösand och i verksamhetsområde Saltvik i helhet.
Utöver personal- budget- och arbetsmiljöansvar kommer du att:
• Säkerställa effektiva produktionsflöden och kvalitetssäkra produktionen.
• Säkerställa att leveransplaner hålls, planera och prioritera för att möta kundernas förväntningar.
• Ansvara för inköpsprocessen.
• Marknadsföra verksamheten och hålla kontakten med potentiella kunder.
• Tillsammans med arbetslaget kontinuerligt arbeta med utveckling av verksamheten.
• Samordna produktionens säkerhetsarbete i dialog med anstaltens säkerhetsavdelning.
Vi erbjuder dig en möjlighet att driva en kvalitativ verksamhet där du också spelar en viktig roll i utvecklingen och utökningen av våra sysselsättningar. Minst lika viktigt är ditt samspel med övriga chefer inom anstalten. Arbetsdrift/sysselsättning är en integrerad del av helheten där vi tillsammans verkar för våra klienters återanpassning i samhället.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• Körkort för personbil
Det är meriterande med:
• Arbete som chef i offentlig sektor
• Socialt arbete eller arbete inom yrkesutbildning
• Arbetsledning inom produktion eller lager/logistik
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer genomförs i Härnösand den 12 september.
