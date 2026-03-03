Check in Agent
Menzies Aviation (sverige) AB / Rese- och trafikjobb / Sigtuna Visa alla rese- och trafikjobb i Sigtuna
Overview
People. Passion. Pride. This is what has driven our teams since 1833.
Since that time, we have developed to become a critical partner in the global aviation industry, delivering time-critical logistics services at 350 locations in more than 65 countries, across six continents.
But at the heart of our business is our people.
Menzies Aviation är ett globalt markserviceföretag där passagerare, ramp och frakt hanteras. Vår personal tar hand om miljoner passagerare varje år och ser till att alltifrån incheckning till ankomst sker med samma höga standard. Vi arbetar för att vara bäst på det vi gör och det betyder att vi anställer de bästa i branschen.
Menzies Aviation Arlanda söker nu CHECK IN AGENTER som vill bli en del av ett världsomspännande företag och spela en viktig roll i varje resenärs resa!
Din roll:
Du kommer bli ansiktet utåt för Menzies Aviation och för våra kunder- flygbolagen som du representerar. Det är Du som möter passagerarna vid start av deras flygresa vid incheckningen. Du välkomnar människor från hela världen, guidar och assisterar dem. Du kommer arbeta med check-in och bag drop, till boarding ute vid gater.
Du kommer att få möjlighet att arbeta i fler DCS system och representera flera olika flygbolag. Genom att följa säkerhetsföreskrifter och flygbolagsspecifika procedurer, sätter du våra kunders och deras passagerares behov främst i allt du gör. Arbetet ställer höga krav på service, noggrannhet-säkerhet samt att du trivs att arbeta och utvecklas i en dynamisk och internationell miljö. Som en del i vårt team, spelar du en viktig roll i varje resenärs resa.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Inneha fullständig gymnasiekompetens eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
Svenska och engelska; flytande i tal och skrift. Andra språk är meriterande Språktest kommer genomföras
Gilla en snabbföränderlig arbetsdag, ha förmågan att snabbt kunna anpassa dig till förändrade prioriteringar och situationer
Vara pålitlig och ansvarsfull då säkerhet är vår största prioritering
Kunna arbeta skifttider och kunna ta dig till och från Arlanda udda tider, beskriv gärna i din ansökan hur du tar dig till Arlanda udda tider. (kan börja så tidigt som 0145)
Kunna bevisa och redogöra vad du gjort de senaste 5 åren tillbaka i tiden med stödjande dokument samt klara av säkerhetsprövningen hos Transportstyrelsen och Säpo.
Ha den där extra servicekänslan/glimtenatt ge
ARLANDA flygplats är ett skyddsobjekt och för att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning som utförs av Transportstyrelsen och Säpo samt att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren, skriv utförligt med hela datum på ditt CV. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg, säkerställ att du kan få fram detta och förbered dig så gott du kan inför en eventuell intervju. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara ostraffad.
Vad du får av oss
Du kommer vara en del i en organisation som förstår värdet i alla medarbetare. Menzies Aviation är ett serviceföretag där People Matters, den service och det engagemang du och ditt team ger spelar roll. Aviation är en värld i sig, en folkrik värld med ett högt tempo, där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta i en variationsrik miljö med utvecklingsmöjligheter där du har vårt fulla stöd för att hjälpa dig genom din karriär och utveckling hos oss. Du får gedigna utbildningar både teoretiska och praktiska. Du får ta del av våra förmåner som tex friskvård och personalparkering.
Startdatum för kursen är:
26-03-23 fåtal platser kvar
26-04-07
Du erhåller en gedigen utbildning i ca 5veckor där teori och praktik varvas. Under utbildningstiden är man timanställd tills utbildningen har blivit godkänd.
Arbetstider: Skifttjänstgöring, vilket innebär tjänstgöring dag, kvällar och helger. Ob-tillägg enligt gällande kollektivavtal. Säkerställ att du kan ta dig till arbetet udda tider. Skifttiderna på denna avdelning är idag mellan 0145-ca 2200 med reservation för ändring.
Omfattning: Efter avklarad utbildning erbjuds det sysselsättningsgrad på timme tills sommaren 2026 då man går på ett 75% schema, vi förväntar oss att man kan arbeta hela sommaren.
Ort: Stockholm Arlanda-Airport.
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 tjänsterna tillsätts löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
