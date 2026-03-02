Chaufför till Jönköping
Försvarsmakten / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-03-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Lastbilschaufförer- Var med och stärk Sveriges säkerhet
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?
Vi välkomnar dig som vill ha ett arbete där din insats verkligen gör skillnad där varje uppdrag bidrar till Sveriges säkerhet och beredskap. Vi söker nu engagerade och skickliga lastbilschaufförer vilka blir en del av Specialtransporter i fortsatt utveckling av Försvarsmaktens transportfunktion. Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för att ge kvalificerat logistikstöd till förband, skolor och centra - både nationellt och internationellt. Inom FMLOG finns Försvarsmaktens Transportenhet, som leder och samordnar såväl strategiska som operativa transporter av personal, materiel och förband. Våra uppdrag omfattar flyg-, sjö-, landsvägs- och järnvägstransporter, och genomförs både inom och utanför Sveriges gränser.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och stort ansvarstagande - där teamkänsla och professionalism går hand i hand. Arbetsuppgifter
Som chaufför hos oss blir du en viktig del av den dagliga verksamheten. Du kommer att:
• Transportera materiel inom Sverige och ibland internationellt
• Arbeta enligt schema med cirka 5-10 övernattningar per månad
• Delta i utrikestransporter och helgkörningar
• Medverka vid utlandstjänstgöring samt nationella och internationella insatser och övningar
Det här är en roll för dig som trivs i en varierande vardag och uppskattar att få arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda kunskaper om transportbranschen
• Erfarenhet av att köra tung lastbil med släp
• Körkort BECE Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvaliteter. För att trivas hos oss ser vi att du är:
• Flexibel och anpassningsbar
• Lyhörd och tydlig i din kommunikation
• Relationsskapande och samarbetsinriktad
• Ansvarsfull, noggrann och strukturerad
Vi välkomnar dig som har lätt för att ställa om mellan olika typer av uppdrag och som uppskattar ett arbete med stort ansvar och samhällsviktigt fokus.
Välkommen med din ansökan!
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete
• Grundkurs ADR
• YKB
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad heltid
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Jönköping
Inplanerad 3-timmar fysisk aktivitet per vecka under ordinarie arbetstid
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen, nås via växel: 08-788 75 00
Danijel Milos Sektionschef specialtransporter nås via växel.08-788 7500
Fackliga företrädare
SACO Magdalena Sewall
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Peter Andersson
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-23
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9772372